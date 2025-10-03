한전 동부지사 사옥부지 249억원에 매각 추진 한국부동산원도 구미 사옥 20번째 매각 시도 “가격·입지 등 선호도↓… 용도 변경 어려워”

[헤럴드경제=박로명 기자] 공공기관들이 자산 효율화와 부채 감축을 위해 잇달아 비핵심 부동산 매각을 추진하고 있지만 부동산 경기 침체로 자산 처분에 난항을 겪고 있다. 서울 역세권에 있는 부지부터 지방 부동산까지 줄줄이 공매 매물로 나오고 있지만 매수를 희망하는 수요자가 없어 처분이 지연되고 있다.

3일 한국자산관리공사 공매시스템(온비드)에 따르면 한국전력공사(이하 한전)는 지난달 24일 서울 동대문구 용두동에 위치한 1173.6㎡ 규모 동부지사 사옥부지 매각 공고를 올렸다. 해당 부지는 동대문구 용두 도시환경정비구역(제8지구) 내에 위치한 토지로, 감정가와 최저입찰가 모두 249억3900만원에 책정됐다.

한전은 2022년부터 재정 건전화 계획에 따라 자산 매각을 추진하고 있다. 이번에 매물로 내놓은 동부지사 사옥 부지도 연초부터 매수자를 물색했으나 새 주인을 찾지 못했다. 앞서 2023년 첫 매각 공고 때 세 차례, 2024년 네 차례 유찰된 부지다. 최초입찰가는 229억원 수준에 책정됐으나 거듭된 유찰에도 최저입찰가가 249억원 수준까지 올랐다.

일반적으로 공공기관 특성상 시장 상황에 맞춰 최저입찰가를 낮출 수 없어 매각이 성사되기 어렵다는 한계가 있다. 민간 부동산은 공매에서 유찰되면 가격이 10% 낮아지지만, 공공기관 자산의 공매는 매도자가 가격을 결정하는 구조여서다. 공공기관이 경영평가 실적을 위해 무리하게 가격을 하향 조정할 경우 ‘헐값 매각’ 논란에 직면할 수 있다.

한국부동산원도 지난달 29일 경상북도 구미시 송정동에 위치한 구미 사옥 매각 공고를 냈다. 20번째 매각 시도다. 2023년 2월부터 19차례에 걸쳐 매각을 추진했으나 모두 유찰됐다. 기존 74억5340만원에 책정됐던 매각 예정가격을 61억5138만까지 낮췄다.

구미 사옥은 토지면적 2623㎡와 건축 연면적 2170㎡로 이뤄져 있으며 지하 1층~지상 4층 규모다. 한국부동산원 구미 지사가 없어지면서 비핵심 자산을 매각하는 경영 효율성 제고 차원에서 구미 사옥을 처분에 나섰다. 그러나 해당 부지의 위치와 건물 상태 등을 고려하면 선호도가 떨어지는 데다, 향후 용도변경이 불투명해 매각이 쉽지 않은 상황이다.

한국토지주택공사(LH)도 15년간 경기 성남시 구미동 ‘분당오리사옥’ 매각에 나섰으나 실패했다. 2023년 9월 마지막으로 오리 사옥과 땅을 최저입찰가 5801억원에 내놨지만 매수 희망자가 없어 불발됐다. 2009년 10월 이후 16번 공매 시도다. LH 관계자는 “아직까지 오리 사옥을 매각하지 않았으며, 매각과 관련해 내부적으로 다양한 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

오리사옥은 1997년 대한주택공사 본사 사옥으로 지어진 건물로 현재는 LH 경기지역본부로 사용되고 있다. 대지면적 3만7997㎡, 건축 연면적 7만2011㎡로 지하 2층~지상 8층의 본관과 지하 2층~지상 4층의 별관으로 구성돼 있다. 용도지역이 일반상업지역으로 판매·주거시설을 지을 수 없는 데다 매각 가격이 수천억 원에 책정돼 매수자를 찾기 힘들 것이란 분석이 나온다.