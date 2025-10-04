기아, 1~9월 국내 승용·RV 시장 1위 하이브리드·전기차 등 친환경차 판매도 1위 전기차 4만3039대 판매 현대차·제네시스 전기차 합산 판매량 넘어서 EV5 출시로 전기차 시장서 풀라인업 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 완성차 시장에서 ‘RV(레저용 차량) 명가’ 타이틀을 거머쥐고 있는 기아가 하이브리드와 전기차를 비롯한 친환경차 시장에서도 외국계를 포함한 국내 5개사 가운데 1위를 지키며 존재감 드러내고 있다.

4일 완성차 업계에 따르면 기아는 올해(1~9월) 국내 완성차 시장에서 전년 동기 대비 3.5% 늘어난 모두 41만3942대(특수 차량 제외)를 팔았다. 이는 53만5458대를 기록한 현대자동차에 이어 두 번째로 많은 수치다.

그러나 브랜드별 판매량을 자세히 들여다보면, 승용·RV 부문에서 가장 많은 판매량을 기록한 브랜드는 기아다. 실제로 기아는 같은 기간 승용·RV 차량 38만4242대를 판매, 35만1544대를 기록한 현대차를 제쳤다.

기아는 승용 부문에서 현대차보다 약 5만대 가량 낮은 10만4061대를 기록했지만, RV 판매량에서는 28만181대를 기록하며 격차를 8만대(8만256대) 이상 벌렸다. 이는 제네시스 전 차종의 올해 누적 판매량(8만8190대)과 맞먹는 수준이다.

특히, SUV 시장에서 기아는 소형부터 준중형, 중형 세그먼트 모두 베스트셀링카를 배출하며 ‘RV 명가’로서 입지를 확고히 했다. 실제 기아 소형 SUV 셀토스는 올해 국내 시장에서 4만3039대가 팔리며 1위에 올랐고, 준중형 모델 스포티지와 중형 SUV 쏘렌토도 각각 5만5688대, 7만3691대가 팔리며 베스트세링카 자리에 올랐다.

하이브리드와 전기차 등 친환경차 부문에서도 기아는 판매 순위 최상단에 이름을 올리며 두각을 드러내고 있다. 먼저 하이브리드의 경우 올해 누적 판매량 13만9058대로 13만6068대를 기록한 현대차를 근소하게 제치고 1위에 올랐다.

전기차 부문에서는 순수 전기차 ‘EV 시리즈’의 판매 호조세에 힘입어 경쟁사들을 가볍게 제치고 판매왕 자리에 올랐다. 기아는 같은 기간 국내 시장에서 국내는 물론 수입 브랜드를 통틀어 가장 많은 4만9172대의 전기차를 팔았다.

현대차는 같은 기간 3463대 적은 4만5709대의 전기차를 팔았다. 이는 제네시스 브랜드의 전기차(G80·GV70 일렉트릭, GV60) 판매량 2494대를 더한 수치로, 이를 제외하면 양사 간 격차는 6000대 이상 벌어진다.

모델별 판매량에서도 EV 시리즈의 판매 호조세가 두드러졌다. 특히, 기아 소형 전기 SUV EV3의 경우 올해 월평균 2100대가 넘는 판매량을 기록하며, 국내 순수 전기차 가운데 가장 많은 1만8968대가 팔렸다.

업계에서는 이 같은 기아의 상승세가 연말까지 지속할 것이란 전망이 나온다. 한 완성차 업계 관계자는 “전기 세단 EV4를 비롯해 SUV 라인업인 EV3, EV5, EV9과 CUV(크로스오버유틸리티차량) EV6 등 국내외를 막론하고 순수 전기차 모델로 이 만큼의 체계를 갖춘 브랜드는 손에 꼽는다”라며 “SUV 시장에서 오랫동안 쌓아온 기아의 기술 노하우와 패밀리룩 디자인을 기반으로 소형부터 대형, 세단부터 SUV에 이르는 풀라인업을 구축하는 전략이 판매량 상승에 긍정적인 요인으로 작용한 것으로 보인다”고 말했다.

그러면서 “특히, 기아는 최근 국내 최초 준중형 전기 SUV ‘EV5’를 내놓으면서 소비자들의 선택 폭을 한층 더 넓힌 만큼 기존 내연기관 시장은 물론 전기차 시장에서도 ‘RV 명가’의 명성을 지속해서 이어갈 수 있을 것”이라고 덧붙였다.