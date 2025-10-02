[헤럴드경제=신현주 기자] ABC마트는 추석을 맞아 다채로운 고객 사은 혜택을 제공하는 ‘어텀 세일 페스티벌’을 개최한다고 2일 밝혔다. 전국 매장과 공식 온라인몰 아트닷컴에서 할인, 티켓 증정 등 다양한 행사를 전개한다.

매장에서는 오는 12일까지 추가 할인 혜택을 제공한다. 10만원 이상 구매 시 5000원, 15만원 이상 구매 시 1만원 할인을 받을 수 있다. 16일까지는 가을 신상품 구매 시 5% 할인과 멤버십 회원 추가 5% 할인 혜택까지 선사한다.

아트닷컴에서는 오는 16일까지 ABC마트 그랜드 스테이지가 공식 스폰서로 참여하는 ‘엘르 스테이지 2025’ 콘서트 티켓 증정 이벤트를 한다. ‘엘르 스테이지 2025’는 오는 25일 한강 노들섬에서 열린다. ABC마트는 공식 스폰서로 행사 부스를 운영한다.

아울러 아트닷컴에서는 나이키, 아디다스, 푸마, 컨버스 등 브랜드별 할인 혜택을 선사한다. 할인 쿠폰을 적용하면 최대 15% 할인 혜택을 받을 수 있다.

ABC마트 관계자는 “라이프 스타일을 선도하는 원스톱 쇼핑 브랜드로서 최장 황금연휴 시즌을 맞아 예년에 비해 규모를 확대해 페스티벌 같은 프로모션을 준비했다”고 전했다.