롯데百 평촌점 1~2층에 개점…올해만 신규 매장 11개 달해

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사 스탠다드가 30호점을 돌파하며 오프라인 패션 시장에서 입지를 강화하고 있다고 2일 밝혔다.

30호점은 롯데백화점 평촌점 1~2층에 이날 문을 연다. 올해에만 열한 번째로 선보이는 신규 매장이다.

무신사 스탠다드는 지난 2021년 홍대점을 시작으로 오프라인에 진출했다. 이후 1년 만인 2022년 강남점을 열었다. 2023년에는 대구 동성로점을 열며 지방권 주요 거점 공략을 본격화했다.

최근에는 서울 외 지역 핵심 상권으로 진출하고 있다. 경기·인천 지역에서는 백화점과 대형 쇼핑몰 등에 입점한 숍인숍 매장 12개를 운영 중이다. 올해도 현대백화점 울산점(2월), 갤러리아 타임월드점(5월), 커넥트현대 청주점(6월) 등 신규 출점을 이어가고 있다. 서울 외 지역 매장 수는 서울보다 2.5배 이상 많아졌다.

고객 반응도 긍정적이다. 지난 9월 한 달간 무신사 스탠다드 28개 매장 합산 200만명이 넘는 누적 방문객을 기록했다.

이번에 여는 롯데백화점 평촌점은 수도권 남부를 대표하는 핵심 상권 중 하나다. 안양의 번화가인 로데오거리와 평촌 학원가와 인접해 1020 세대 젊은 고객층의 유동 인구가 많다.

4일까지 이벤트와 할인 프로모션도 마련했다. 30만원 상당의 인기 상품으로 구성된 ‘슈퍼백’을 49900원에 100개 한정 판매한다. 무신사 앱 신규 가입 고객 및 구매 고객을 대상으로 한정 할인 혜택도 제공한다. 매장에서 상품을 구매한 후 후기를 작성하는 고객에겐 5000원 적립금을 증정한다.

무신사 스탠다드 관계자는 “더 많은 고객이 무신사 스탠다드를 가까이서 경험할 수 있도록 서울 외 지역으로 매장 확대에 속도를 낼 것”이라고 말했다.