[헤럴드경제=김성훈 기자] 한국 남성 절반이 비만(체질량지수 25 이상)인 반면, 여성은 네 명 중 한 명만 비만인 것으로 나타났다. 남성은 대표적인 성인병인 고혈압과 당뇨도 여성보다 크게 높았다.

질병관리청이 30일 발표한 ‘2024년 국민건강영양조사’에 따르면, 19세 이상 성인 남성의 비만 유병률(질병을 가진 사람의 비율)은 48.8%로 전년 대비 3.2%포인트(p) 상승했다. 반면 여성은 26.2%로 1.6%p 내렸다.

남성 비만 유병률을 세대별로 보면 40대의 비만 유병률이 61.7%로 전년 50.2% 보다 크게 높아졌다. 30대는 49.1%, 50대는 48.1%로 전년 대비 소폭 낮아졌다. 20대도 44.8%로 낮지 않은 수준이었다.

여성은 20~50대는 20%대였고, 60대와 70대는 30%대였다.

남성과 여성의 이 같은 격차는 외모를 평가하는 사회적 기준이 남녀에 대해 다르게 적용되기 때문이라는 지적이 나온다.

남성은 다른 건강 관련 지표도 여성보다 좋지 않게 나타났다.

당뇨병 유병률은 남성 13.3%, 여성 7.8%로 각각 전년 대비 1.3%p, 0.9%p 올랐다.

고혈압 유병률은 남성 26.3%, 여성 17.7%로 1년 전보다 각각 2.9%p, 1.2%p 올랐다.

고지혈증 유병률은 남녀 모두 23.4%로 각각 3.5%p, 2.0%p 높아졌다.

흡연자 수를 나타내는 담배 제품 현재 사용률은 남성 36.0%, 여성 6.9%로 전년 대비 2.9%p, 1.4%p씩 내렸다.

월간폭음률(월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남자는 7잔, 여자는 5잔 이상 음주)도 남성은 48.3%, 여성은 27.1%였다.

이번 조사는 전국 192개 지역 4800가구, 1세 이상 가구원 약 1만명을 검진·면접·자기 기입 등 방식으로 조사했다.