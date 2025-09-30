[헤럴드경제=김성훈 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 선풍적인 인기를 끌면서 미국에서 ‘컵라면 먹기 챌린지’를 하다 화상을 입는 어린이가 늘어나고 있다고 한다. 이에 미국의 한 저명한 어린이 병원까지 주의를 당부하고 나섰다.

29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 미국 보스턴의 슈라이너스 어린이 병원은 최근 병원 홈페이지에 올린 성명에서 컵라면 조리와 취식 과정에서 화상을 입지 않도록 주의하라고 안내했다.

이 병원은 케데헌 주인공이 컵라면 먹는 모습을 재연하는 소셜미디어 챌린지가 유행한다며 “컵라면은 어린이의 화상 원인 중 약 3분의 1을 차지한다. 슈라이너 병원에서도 이런 부상을 1주일에 2∼3차례는 본다”고 밝혔다. 이어 어른보다 어린이가 더 화상에 취약하다면서 “어릴수록 피부가 얇고, (어른보다) 더 낮은 온도에서도 화상을 입을 수 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “어린이들이 즐거운 유행에 참여하지 말라는 것은 아니다. 안전하게, 어른이 지켜보는 가운데 참여해야 한다는 것”이라며, (컵라면을) 단 한 번 엎었다가 깊고 고통스러운, 평생의 흉터가 남을 수도 있다“고 경고했다.

최근 틱톡 등 SNS에는 어린이들이 컵라면을 먹는 동영상이 유행처럼 올라오고 있다. 이들 동영상은 ‘#케이팝누들챌린지’, ‘#데몬헌터스라면’ 등의 해시태그를 달고 있다. 케데헌에 등장하는 아이돌 그룹 헌트릭스 멤버들이 컵라면을 맛보는 것을 따라하는 것이다. 케데헌으로 한국 컵라면의 인기가 높아지면서 국내 라면 회사는 이를 겨냥한 제품을 출시하기도 했다.

케데헌이 유행하기 전에도 컵라면은 어린이들에게 화상을 일으키는 주요한 요인이었다. 2023년 한 연구에서 시카고대 어린이병원 소아병동에 화상으로 입원한 환자의 부상 원인을 조사한 결과 31%가 컵라면으로 인한 부상으로 분석됐었다.