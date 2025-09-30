[헤럴드경제=김성훈 기자] 전 리듬체조선수 손연재가 아들이 모기에 물렸다가 심각한 알레르기 증상을 보인 일을 전했다. ‘스키터 증후군’이라는 이름의 이 증상은 면역력이 약한 사람에게 일어난다.

손연재는 29일 자신의 유튜브 채널에서 “아들이 한 번 모기에 습격당한 적이 있었다. 얼굴에 20방 넘게 물렸다”며 “모기 알레르기가 있는 아기들이 있더라. 저도 아기 낳고 처음 알았다”고 말했다.

이어 “모기에 물리면 보통 간지럽고 붓는 게 끝인데, 아들은 부어서 염증이 나고 고름이 생기더라. 수족구인 줄 알고 소아과로 뛰어갔는데 모기라고 하더라”고 회상했다.

손연재 아들이 겪고 있는 모기 알레르기는 ‘스키터 증후군’(Skeeter Syndrome)으로 불린다.

모기가 우리 몸을 물 때 피가 응고하는 것을 막는 ‘히루딘’이라는 물질을 타액을 통해 주입하는데, 이에 면역 체계가 과민하게 반응하면서 스키터 증후군이 발생한다. 물린 부위가 넓게 붉어지고 과도하게 부풀어 오르며, 경우에 따라 열감이나 통증을 동반하기도 하고 일주일 이상 증상이 지속될 때도 있다. 방치하면 2차 감염으로 봉와직염 등 심각한 합병증을 유발할 수 있다.

주로 면역체계가 약한 초등학생 이하어린이들에게 나타나지만, 면역력이 저하된 성인에게도 생길 수 있다.

가수 아이유 역시 지난해 한 유튜브 영상에서 스키터 증후군이 있다고 말한 바 있다.

아이유는 “모기에 물리면 물린 부위가 혹부리 영감처럼 부풀어 오르고, 진물이 나며 항생제를 먹어야 할 정도로 심각하다”며 “어릴 때 모기에 물린 자리는 지금도 살이 죽어 있고, 바늘로 찔러도 감각이 없는 곳도 있다”고 말했다. 그는 “모기가 얼굴을 자주 물어서 흉이 진다”며 “저는 그래서 바퀴벌레보다 모기가 더 싫다”고 했다.

온라인에서도 스키터 증후군으로 인한 고민글을 쉽게 찾아볼 수 있다. 아기를 키우고 있는 한 여성은 “모기가 아기 귀를 물어서 아기 귀가 성인 남자 주먹만하게 부었다”며 “이러다 얼굴이 비뚫어지게 자라는 건 아닌가 걱정된다”라고 적었다.

전문가들은 스키터 증후군의 근본적인 치료법은 없으며 모기에 물리는 것을 피하는 것이 최선의 해법이라고 말한다. 이미 물렸다면 차가운 물이나 얼음으로 냉찜질을 하고, 항히스타민제나 스테로이드 연고를 사용해 증상을 완화해야 한다. 증상이 심각할 경우 병원을 찾아 적절한 치료를 받아야 한다.