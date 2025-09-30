무허가 증축 공사 여파 부상자도 80여명…사망자 더 늘듯

[헤럴드경제=한영대 기자] 인도네시아에서 무허가 증축 공사 중인 이슬람 기숙학교 건물이 무너져 학생 등 3명이 숨지고 38명이 잔해에 매몰됐다.

30일(현지시간) 로이터, AP 통신 등에 따르면 전날 오후 3시 35분께 인도네시아 동부 자바주 시도아르조에 있는 알 코지니 이슬람 기숙학교 건물이 갑자기 무너졌다.

이 사고로 13살 남학생 등 3명이 숨지고 80여명이 다쳤다. 부상자 가운데 일부는 위독한 상태다. 전날까지 사망자는 1명이었으나 이날 병원 응급실에서 치료받던 2명이 추가로 숨졌다. 또 38명이 잔해에 매몰돼 실종됐다. 실종자 대부분은 12∼17세인 7∼11학년 남학생인 것으로 파악됐다.

이들은 무허가 증축 공사를 하던 기숙학교 건물에서 오후 기도를 하다가 잔해에 깔렸다. 생존자들에 따르면 사고 당시 여학생들은 다른 건물에서 기도해 주로 남학생들이 피해를 당했다.

경찰과 구조대원들은 콘크리트 잔해에서 생존자를 찾기 위한 구조 작업을 진행 중이다. 사고 발생 8시간 만인 전날 밤 생존자 8명을 구조해내기도 했다. 그러나 구조 당국은 기숙학교 건물이 추가로 붕괴할 가능성을 우려해 중장비 사용을 자제하고 있어 구조 작업에 속도를 내지 못하는 것으로 알려졌다.

줄스 아브라함 아바스트 동부 자바주 경찰 대변인은 기존 기도실이 2층 건물이었으나 허가 없이 2개 층을 추가로 증축하는 중이었다고 설명했다. 그는 “기존 건물 기초 콘크리트가 무게를 지탱하지 못했고, (콘크리트) 타설 과정에서 무너진 것으로 보인다”고 말했다.