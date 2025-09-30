- ‘국제우주대회(IAC) 2025’ 참가, 우주분야 실용외교 - 한국관 운영, K-Space 홍보 및 글로벌시장 진입로 확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청은 윤영빈 청장을 수석대표로 호주 시드니에서 열리고 있는 제76차 국제우주대회(이하 IAC)에 참석, ‘우주 외교 영역 다변화’를 위한 양·다자 협력과 ‘우주기업의 글로벌 도약’을 위한 해외시장 진출 지원 등 국민주권정부 국정과제를 우주 분야에서 구체적으로 실행하고 있다고 30일 밝혔다.

IAC는 전 세계 우주 분야 정부기관·연구기관·학계·산업계 관계자들이 모여 최신 기술과 연구 성과를 공유하고 우주 탐사 활동의 미래를 논의하는 세계 최대 규모의 국제 행사다.

윤 청장은 29일 열린 ‘아르테미스 약정 서명국 회의’에서 한국의 달 궤도선 다누리(KPLO) 운영 경험을 소개하며, “향후 임무 종료와 폐기 과정까지 책임을 다하고 모범 사례를 국제사회와 공유함으로써 책임 있는 우주 파트너로 기여하겠다”고 밝혔다. 30일 열린 ‘우주리더 정상회의’에서는 2032년 달 착륙, 2045년 화성 착륙을 목표로 한 중장기 탐사 로드맵을 소개하며, “대한민국은 심우주 탐사 분야에서 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너로 기여할 것”이라고 강조했다.

이번 IAC에서 우주항공청은 스페인우주청(AEE), 룩셈부르크우주청(LSA), 호주우주청(ASA)과 잇따라 양해각서(MoU)를 체결하며 신흥 파트너들과 전략적 연대를 강화했다. 이러한 협력은 외교 다변화뿐만 아니라 한국 우주기업의 글로벌 공급망 참여 확대와 첨단기술 협력, 경제안보 기반 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

또한 우주항공청은 29일 프랑스 국립우주연구센터(CNES), 캐나다우주청(CSA)과 회담을 가졌다. 프랑스(CNES)와는 10월 말 서울에서 열릴 제5차 한불우주포럼을 통해 양국 정부 간 협력을 민간으로 확대해 나가기로 협의했다. 또한 캐나다와는 이번 첫 공식 면담을 계기로 지구관측 및 우주탐사 등 분야에서 협력 방안을 지속 논의하기로 했다.

윤 청장은 오는 1일 미국 항공우주청(NASA), 일본우주항공연구개발기구(JAXA)와 양자 면담을 이어가며, 한ㆍ미ㆍ일 3국 협력 확대와 아르테미스 프로그램을 포함한 우주과학ㆍ유인탐사 분야 협력을 논의할 계획이다.

특히 유럽우주청(ESA)과는 심우주 탐사ㆍ차세대 통신 등 전반을 아우르는 협정을 체결하고, 인도(ISRO)와는 우주 프로젝트, 과학기술 기반시설 활용 및 지상국 운영을 공동으로 추진하는 내용의 양해각서 체결로 글로벌 사우스를 포함한 전략적 파트너십이 한층 두터워질 것으로 전망된다.

우주항공청은 현장에 ‘한국관(Korea Pavilion)’을 설치해 12개 국내 스타트업과 중소기업의 해외 진출을 지원하고 있다. 위성 기반 조기경보, 고해상도 영상, 우주환경 시험장비, 탐사 로버 등 독자 기술을 홍보하는 한편, 소형 발사체, 우주 기반 바이오·의약 연구, 첨단 3D 프린팅 등 차세대 영역에서도 파트너십을 모색 중이다.

또한 1일 ‘한국의 날(Korea Day)’ 특별행사를 마련해 우주용 소자급 부품 국산화 개발 품목 소개 등 국내기업 역량 홍보와 해외 진출 교두보 확보에 나서며, 글로벌 공급망 재편과 첨단기술 흐름 속에서 우리 기업이 주도적 역할을 할 수 있도록 지원한다.

윤영빈 청장은 “우주항공청은 이번 국제우주대회 성과를 토대로 국제사회와의 전략적 연대 확대, 첨단기술 협력을 통한 경제안보 강화, 민관 협력 기반 혁신 생태계 확장을 추진해 대한민국의 G7+외교 강국 및 미래 우주강국 도약 목표 달성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.