[헤럴드경제=함영훈 기자] 방한객 4위인 미국인들이 국내 씀씀이는 1위를 기록한 것으로 나타났다. 특별한 체험과 고부가가치 여행 콘텐츠의 필요성이 더욱 설득력을 갖게되는 대목이다.

글로벌 결제 기술 기업 비자(Visa)가 2024년 4월부터 2025년 3월 사이, 국내 오프라인 가맹점에서 발생한 해외 발급 개인 비자카드의 대면 결제 데이터를 분석해 방한 외래 관광객의 소비 트렌드 분석한 결과 이같이 나타났다.

올해 1~8월 나라별 방한객은 중국발 방한객이 373만명, 일본 230만명, 대만 125만명, 미국 97만명, 홍콩 42만명 순이었다. 지난해에는 중국 460만, 일본 322만, 대만 147만, 미국 132만명이었다.

방한 외래 관광객의 전체 카드 결제 금액 중 가장 큰 비중을 차지한 상위 7개 국가 및 지역은 미국, 일본, 중국, 대만, 싱가포르, 홍콩, 태국 순이었다.

미국, 일본, 중국 3개국은 전년 동기와 동일한 순위를 유지하며 전체 결제 금액의 절반 이상을 차지해 여전히 한국 관광 시장의 핵심 국가로 나타났다.

이 중 가장 눈에 띄는 지역은 4위 대만과 6위 홍콩으로 총 결제 금액이 전년 동기 대비 각각 54%, 50% 증가하며 높은 성장세를 기록했다.

실제로 2024년 대만은 역대 방한 최고치인 147만 명을 기록한 바 있으며, 홍콩도 57만 명으로 많은 관광객이 한국을 방문했다.

상위 7개 국가의 총 결제 금액은 전년 대비 26% 증가했는데, 이는 방한 외래관광객의 수 자체가 2023년 1103만명에서 2024년 1637만명으로 크게 증가한 영향으로 풀이된다.

금액 측면뿐만 아니라 업종 측면에서도 소비가 다변화되며, 전반적으로 K-라이프스타일 체험에 대한 수요가 크게 확대된 양상을 보였다.

가장 많은 결제 금액은 병원이 포함된 헬스케어 업종에서 발생했는데, 상위 7개국 기준 전체 금액의 15%를 차지했다. 결제 금액은 전년 동기 대비 58% 증가했으며, 상세 가맹점 기준으로는 피부과 의원이 주를 이루는 것으로 나타났다. 미용 시술에 대한 수요가 늘어나면서 관광객 사이에서 ‘K-뷰티 시술 경험’이 하나의 관광 코스로 자리잡고 있는 것으로 보인다.

한국 관광 필수 코스로 꼽히는 뷰티 및 헬스 전문 드럭스토어의 결제가 급증하면서, 이들이 포함된 할인점 업종의 결제 금액은 전년 대비 63% 증가하고 업종 순위도 두 계단 올라 5위(10%)를 차지했다. 약국 업종 또한 전년 대비 결제 금액이 크게 증가했는데 이는 최근 관광객 사이에서 여드름 치료제, 재생 크림 등 약국 전용 K-뷰티템이 입소문을 타면서 수요가 확대된 결과로 분석된다.

이외에도 편의점, 외식, 레저 등 일상적인 소비와 여가 활동 전반에서 결제가 고르게 증가하며 관광객들이 한국의 라이프스타일 그 자체를 체험하고 소비하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있다.

국가별로 살펴보면 일본은 헬스케어(19%) 업종에서 가장 많은 돈을 썼으며, 전년 동기(17%)보다도 그 비중이 늘어났다. 이는 상위 7개국 평균(16%)을 상회하는 수치로, 일본이 사실상 헬스케어 업종의 결제 확대를 견인한 주요 국가로 해석된다.

실제로 보건복지부 통계에 따르면 2024년 외국인 환자 수는 117만 명으로 역대 최대를 기록했는데, 이 중에서도 일본인이 44만 명(38%)으로 가장 많았던 것으로 나타났다. 이는 전년과 비교해도 135% 증가한 수치로, 2030 일본 여성을 중심으로 피부 및 미용 시술 수요가 확대되고 있는 트렌드가 반영된 것으로 분석된다.

중국과 대만, 싱가포르, 홍콩, 태국은 전반적으로 백화점, 소매점, 할인점, 의류잡화점 등 쇼핑 관련 업종의 소비 비중이 평균을 상회하는 공통된 특징을 보였다. 특히 중국은 소매점(20%)에서 가장 많은 금액을 소비한 것으로 나타났다. 싱가포르는 올해에도 숙박(13%) 업종이 타 국가 대비 높은 비중을 차지했으나, 전년 동기(18%) 대비해서는 소폭 감소하며 완만한 조정세를 보였다.

숙박은 과반이 서울에서 이뤄지는 것으로 나타났다. 숙박 업종의 결제 건수를 기준으로 53%가 서울에서 발생했다. 하지만 인천이 10%에서 13%로 비중이 늘며 두드러진 성장세를 보였고, 특히 일본(16%)과 미국(14%) 관광객이 많이 방문한 것으로 나타났다. 이는 공항 접근성, 쇼핑 및 의료 목적의 단기 체류 확대 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

부산은 대만 관광객의 비중이 15%로 가장 높았는데, 이는 같은 기간 부산~타이베이 노선을 운항하는 국내 항공사들의 재취항 및 증편에 따른 접근성 향상에 따른 결과로 분석된다. 제주는 중국 관광객의 비중이 17%로 가장 높게 나타났다.

월별로 살펴보면, 인바운드 관광 비수기인 겨울 시즌에는 강원도 지역에 특히 많은 관광객이 방문한 것으로 나타났다. 평창과 홍천에서 발생한 결제 금액 중 대부분은 12월부터 2월 사이에 발생했으며, 싱가포르, 홍콩, 태국, 대만 관광객이 이 시기 결제한 금액이 다른 시기보다 월등히 많았다. 그중에서도 특히 싱가포르의 12월 결제 금액은 결제 총액 상위 7개국 중 가장 높게 나타났는데, 이는 연중 여름 날씨인 싱가포르와 달리 한국의 설경과 겨울 스포츠 등이 관광객에게 매력으로 작용한 것으로 분석된다.

상위 7개국의 전체 결제 건수 중 컨택리스(비접촉) 결제가 차지하는 비중은 15%로 전년(6%) 대비 약 2.4배 증가했는데, 국내 EMV 결제 단말기 보급의 확대가 영향을 미친 것으로 보인다. 국가 및 지역 별로는 싱가포르, 홍콩, 대만 관광객의 컨택리스 결제율이 특히 높았다. 싱가포르와 홍콩은 현지 내 컨택리스 결제 비중이 매우 높은 지역으로 일상 속 결제 습관이 한국 여행에서도 그대로 반영된 것으로 해석된다.

컨택리스 결제 비중이 높은 업종은 할인점(32%), 소매점(18%), 의류잡화점(17%), 식료품점(16%) 순으로 나타났다. 할인점은 헬스와 뷰티 중심의 드럭스토어, 소매점은 면세점과 백화점, 스포츠 브랜드 직영매장 등이며, 의류잡화점은 패션 SPA 브랜드 및 액세서리 전문점, 식료품점에는 편의점이 포함된다. 해당 업종들은 프랜차이즈 및 대형 유통 기반으로 EMV 컨택리스 결제 단말기가 빠르게 보급되어 수치가 높게 나타난 것으로 풀이된다.

컨택리스 결제 비율은 전체 결제 건수 상위 10개 도시를 기준으로 했을 때 인천(24%), 부산(18%), 서울(16%) 순으로 높게 나타났으며, 제주(14%)와 경기(13%)가 뒤를 이었다. 공항을 비롯한 주요 관광 권역을 중심으로 컨택리스 결제 인프라가 확산되고 있는 것으로 보인다.

패트릭 스토리(Patrick Storey) 비자 코리아 사장은 “한국 문화를 체험하려는 외래 관광객의 유입이 꾸준히 증가하고, 이들의 결제 방식과 업종도 점점 다양해지고 있다는 점이 인바운드 관광 업계에 시사하는 바가 크다”며 “비자는 앞으로도 데이터 기반의 신뢰할 수 있는 인사이트를 바탕으로 국내 파트너들과 함께 더 나은 고객 경험을 설계해 나가겠다”고 말했다.