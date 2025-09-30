김동철 “해외사업 역량 인정 계기”

[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국전력은 30일(현지시간) 말레이시아 풀라우인다 지역에서 자사가 25% 지분을 투자한 1200MW(메가와트) 가스복합발전소 준공식이열렸다고 밝혔다.

준공식에는 김동철 한전 사장과 말레이시아 부총리를 비롯한 현지 정부 관계자들이 참석했다.

이 사업은 한전이 25%의 지분을 확보해 건설 후 운영까지 책임지는 BOO(Build·Own·Operate) 방식으로 진행된다.

한전은 향후 21년간 전력 판매계약(PPA)을 통해 약 11조6000억원의 매출이 발생할 것으로 전망했다.

김동철 사장은 “2025년은 한국-말레이시아 수교 65주년으로 이번 풀라우인다 가스복합발전소의 성공적 준공으로 양국 간 신뢰가 강화되는 한편 한전의 해외사업 역량이 세계 무대에서 다시 한번 인정받는 계기가 됐다”고 말했다.

한편, 김 사장은 쿠알라룸푸르에서 말레이시아 전력공사(TNB) 다뚝 메갓 최고경영자(CEO)와 만나 에너지 전환 가속화와 저탄소 신기술을 최우선 과제로 삼아 협력을 확대해 나가기로 합의했다.

양사는 재생에너지 사업 개발, AI·데이터 기반의 디지털 전력 신기술 적용, 아세안 전력망 연계, 수소·암모니아 사업 개발 등 업무와 관련해 협력하기로 했다.