[헤럴드경제=나은정 기자] 결혼식장 1인당 식대 중간 가격이 6만원으로 오르는 등 결혼 서비스 비용이 두 달 전보다 4% 넘게 오르면서 신혼부부들의 경제적 부담이 증가하고 있다.

한국소비자원은 전국 14개 지역 결혼서비스 업체 504개사를 대상으로 지난달 18∼29일 결혼식장과 ‘스드메’(스튜디오·드레스·메이크업) 패키지 비용을 조사한 결과 전체 결혼 서비스 평균 비용은 지난달 기준 2160만원으로 두 달 전보다 4.1% 늘었다고 30일 밝혔다.

특히 수도권의 결혼 비용 증가가 뚜렷했다. 수도권 결혼 평균 비용은 2665만 원으로 비수도권(1511만 원)보다 1154만 원이 더 비쌌다. 강남 지역이 3336만원에서 3509만원으로 5.2% 뛰면서 수도권 전체 상승세를 이끌었다. 이는 경상도(1181만원)와 비교해 약 세 배에 달하는 수치다. 6월에 비해 수도권의 결혼 비용은 4.3% 상승했지만, 비수도권은 오히려 1.9% 감소했다.

결혼 서비스 비용에서 가장 큰 비중을 차지하는 결혼식장 식대 비용은 1인당 중간 가격이 지난 6월 5만8000원에서 3.4% 오른 6만원으로 조사됐다. 강남 지역은 8만3000원에서 8만8000원으로 6% 상승해 가장 비쌌고, 6월 대비 상승률도 가장 높았다.

대관료도 껑충 뛰었다. 전국 대관료 중간 가격은 두 달 사이 300만 원에서 350만 원으로 16.7% 증가했다. 강남지역은 690만원에서 750만원으로 8.7% 상승했고, 경상지역도 130만원에서 270만원으로 두 배 이상 증가했다. 결혼식장 측은 이같은 비용 상승의 이유로 식재료, 장식·꽃 등의 주요 자재 구매 단가 상승 및 인건비 인상을 꼽았다.

‘스드메’ 패키지 비용은 큰 변화가 없었으나, 일부 항목은 상승했다. 스튜디오는 중간 가격이 132만원으로 변동이 없었지만, 드레스는 155만 원으로 2.6%(4만원) 올랐고, 메이크업 비용은 77만원으로 5.5%(4만원) 증가했다. 생화 꽃장식의 비용은 지난 6월 200만원에서 지난달 262만원으로 31.0%(62만원)나 올랐다.

소비자원은 결혼준비 대행업체 20곳의 계약서에서 모두 불공정한 약관 조항을 확인했다고 밝혔다. 919개사(95%)는 ‘사진 파일 구입비’, ‘드레스 피팅비’ 등 필수옵션을 기본 제공 서비스가 아닌 별도 항목으로 넣었고, 13개사(65%)는 옵션 가격을 구체적으로 표시하지 않고 ‘별도’로만 표기한 것으로 조사됐다.

소비자원은 이번 조사 결과를 공정거래위원회와 공유해 업체들에 약관 조항 개선을 요청하고, 표준계약서를 사용하는 방안을 적극 권장해 소비자들의 권리 보호를 강화할 계획이다.