[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 30일 정부·여당의 배임죄 폐지 결정에 “(이재명 대통령이) 국민에게 그 모든 범죄 사실이 유죄라는 것을 스스로 자백한 거라고 생각한다”고 말했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 “지금 대통령이 직면하고 있는 대장동·백현동 비리 의혹, 법인카드 관련 범죄 등 모든 것이 다 업무상 배임죄”라며 이같이 말했다.

앞서 정부는 이날 관계 부처 합동으로 ‘경제 형벌 합리화 1차 방안’을 발표하며 “형법상 배임죄를 폐지하되 구성 요건을 명확히 하고 처벌 범위를 축소한 대체 입법을 마련하겠다”고 밝혔다.

이에 장 대표는 “(이 대통령이) 사법부 전체를 무너뜨리려 하고 있다. 그 일환의 하나”라며 “국가가 어떻게 망가지든 이 대통령 한 사람을 구할 수 있으면 대한민국의 모든 사법 시스템을 망가뜨리겠다는 것인데 저는 대표가 돼 욕은 못 하고 ‘신박’한 발상에 박수를 보낸다”고 꼬집었다.

장 대표는 김현지 대통령실 총무비서관이 제1부속실장으로 자리를 옮긴 데에는 “국가정보자원관리원 화재로 민생이 타들어 간다. 대한민국 전체가 멈춰 섰다”며 “이런 일을 해결하는 데 그렇게 빨리 머리를 썼으면 좋겠다”고 지적했다. 일각에서는 이번 인선이 김 실장의 국회 국정감사 출석을 피하기 위한 것이라는 의심이 나오는 상황이다.