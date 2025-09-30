‘제24회 휴머노이드 로봇 콘퍼런스’ 기조연설 “로봇 개발자이자 사용자인 삼성, 키플레이어” 데이터 확보 및 테스트 용이해 사업 고도화 유리 “크기·무게 다양한 로봇 개발, ‘정밀한 손’도 설계” 삼성 미래로봇추진단장 맡아 로봇사업 전략 수립

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 미래로봇추진단장을 맡고 있는 오준호 KAIST 기계공학과 석좌교수가 “삼성전자는 다양한 영역에 걸쳐 사업을 보유하고 있어 (휴머노이드 로봇 관련) 데이터 확보, 테스트, 사업 시너지 측면에서 우위에 있다”며 “언젠가는 (미래로봇추진단의 연구개발 성과를) 공개할 것”이라고 밝혔다.

오준호 단장은 30일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제24회 국제 휴머노이드 로봇 콘퍼런스의 기조연설자로 무대에 올라 이같이 밝혔다.

콘퍼런스 개막 첫 날 ‘휴머노이드 로봇의 황금기’를 주제로 발표에 나선 오 단장은 현재 삼성전자 미래로봇추진단이 수행하고 있는 역할과 향후 계획 등을 소개했다.

그는 “삼성은 (휴머노이드 로봇 산업에서) 테크 프로바이더(기술 공급자)이자 사용자”라며 “수직적으로 하나의 생태계를 형성하고 있는 만큼 삼성이 이 생태계에서 향후 핵심 역할을 할 것”이라고 강조했다.

삼성이 첨단 로봇 개발자이자 동시에 일선 사업장에서 휴머노이드 로봇을 쓰게 될 고객인 만큼 사업 고도화를 위해 필수인 데이터 확보나 테스트 등의 측면에서 이점이 크다는 설명이다.

오 단장은 “현재 휴머노이드 로봇의 기능에 대한 글로벌 표준이 없고 속도·무게·폼팩터 등에 대한 가이드라인도 없다”며 “어떠한 유형의 로봇이 시장에 최적화할 지 테스트하기 위해 인간친화형 로봇을 비롯해 다양한 사이즈와 강도를 지닌 로봇을 개발하고 있다”고 밝혔다.

이어 “(휴머노이드 로봇의) 손도 매우 중요하다”며 “다양한 형태의 ‘덱스터러스 핸드(Dexterous hand·정교하게 움직이는 손)’를 테스트하고 있으며 보다 높은 자유도(DoF)를 지닌 덱스터러스 핸드도 개발할 계획”이라고 밝혔다.

또한, 모건스탠리의 최근 발표를 인용해 “삼성은 제조부터 유통, 공급망, 최종 소비자 영역에 이르까지 다양한 역량을 보유하고 있어 미래 로봇 시장에서 주요한 역할을 하게 될 것”이라고 자신했다.

오 단장은 기조연설을 마치고 기자들과 만나 “휴머노이드 로봇은 제조업을 시작으로 서비스업 등에 순차적으로 들어갈 것”이라며 “이미 어느 정도 (연구개발) 성과가 있는 분야도 있다. 언젠가는 공개할 것”이라고 말했다.

이후 오 단장은 본인이 창업한 레인보우로보틱스 부스를 찾아 전시된 로봇들을 살펴보며 관람객들에게 기술을 소개했다.

앞서 오 단장이 KAIST 교수 시절인 2011년 창업한 휴머노이드 로봇 회사 레인보우로보틱스는 지난해 12월 삼성전자의 자회사가 됐다.

현재 삼성전자의 인공지능(AI), 소프트웨어 역량에 레인보우로보틱스의 로봇 기술을 접목해 지능형 첨단 휴머노이드 개발에 속도를 내고 있다.

삼성전자는 레인보우로보틱스의 협동로봇, 양팔로봇, 자율이동로봇 등을 제조·물류 등 업무 자동화에 활용할 계획이다. 동시에 해외 판매도 지원하며 미래 먹거리인 로봇 사업에 본격적으로 나섰다.

오 단장에게는 신설 조직인 미래로봇추진단의 초대 단장을 맡기고 미래로봇의 원천 기술 경쟁력 확보 임무를 부여했다. 현재 오 단장은 미래로봇 기술 개발과 로봇 사업전략 수립 등을 주도하고 있다.