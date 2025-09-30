[헤럴드경제=나은정 기자] 정부가 추석을 앞두고 공공배달앱을 통한 외식 소비 활성화에 나선다.

농림축산식품부는 오는 1일부터 공공배달앱에서 2만원 이상 주문하면 5000원을 할인받을 수 있는 쿠폰을 매일 지급한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 배달의민족·쿠팡이츠 등 민간 배달앱의 높은 수수료로 어려움을 겪는 소상공인들의 부담을 덜고, 외식 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.

농식품부에 따르면 지난 6월부터 9월 21일까지 공공배달앱 소비쿠폰 사업을 추진한 결과 주문 건수와 결제액이 지난해 같은 기간보다 3배 이상 증가했다. 이에 따라 정부는 지급 기준을 완화해 2만원 이상 주문 시 매일 5000원을 할인받을 수 있도록 지원 범위를 확대했다.

이번 할인 행사는 땡겨요, 먹깨비, 위메프오, 휘파람, 대구로 등 민관 협력형 배달앱 5곳과 배달특급, 배달모아, 전주맛배달, 배달의명수, 배달e음, 울산페달, 배달양산 등 지자체 자체 개발 배달앱 7곳 등 총 12개 공공배달앱에서 진행된다.

이들 앱에서는 2만원 이상 주문 시 즉시 5000원이 할인되거나 5000원 할인 쿠폰이 지급되며, 하루 1회 사용 가능하다. 행사는 예산 소진 시까지 계속된다.

주원철 농식품부 식품산업정책관은 “이번 지급기준 완화를 통해 추석 기간 늘어나는 외식 수요에 따른 소비자 부담을 덜고, 외식 경기 활성화에 기여하길 기대한다”고 말했다.