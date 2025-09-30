“화장품 사업 도약 이끌 적임자”

LG생활건강은 글로벌 화장품 기업인 로레알 출신의 이선주(사진) 사장을 신임 CEO에 선임했다고 30일 밝혔다.

LG생활건강은 29일 이사회를 열고 이선주 사장을 10월 1일자로 대표직에 선임했다. 이선주 사장은 글로벌 및 국내 화장품 업계에서 30년간 몸담으면서 ‘키엘’. ‘입생로랑’, ‘메디힐’, ‘AHC’ 등 다양한 브랜드를 키워낸 마케팅 전문가이자 경영인이다.

그는 로레알 코리아 홍보 및 기업 커뮤니케이션 분야에서 출발해 입생로랑, 키엘 브랜드 GM을 맡았다. 한국에서 키엘 브랜드를 미국에 이어 글로벌 매출 2위 국가로 성장시키며 주목받았다. 또 키엘 국제사업개발 수석부사장을 역임하며 키엘을 로레알 럭셔리 부문내 2위 브랜드로 도약시켰다. 글로벌 매출 두배 성장을 달성하는 등 괄목할 만한 성과까지 거뒀다. 이후 엘엔피코스메틱 글로벌전략본부 사장 및 미국법인 지사장으로 근무하며 마스크팩 브랜드인 메디힐의 미국 시장 진출을 진두 지휘했다. 유니레버의 자회사인 카버코리아의 대표이사로 부임래 AHC 브랜드의 BI(브랜드 정체성) 정립 및 경쟁력 강화에 기여했다.

LG생활건강은 “탁월한 마케팅 감각을 발휘해 생활건강 화장품 사업의 도약을 이끌 수 있는 적임자로 판단했다”고 밝혔다. 전새날 기자