미국 북서부, 캐논비치 바위섬들 ‘신비’ 다양성 덕 나이키·미시시피레코드 탄생 폭포 릴레이 협곡여행·디너크루즈 ‘낭만’

미국 서부는 18~20세기 이민자에게는 꿈과 희망의 상징, 약속의 땅이었다. 역삼각형 형태의 미국 땅덩어리 중에서 태평양 쪽으로 더 튀어나온 북서부 오리건주(州) 포틀랜드는 ‘서부의 끝’으로 불린다. 개척정신이 가장 강력했던 사람들이 마지막으로 도착한 곳이다.

이곳의 지질도 강건하다. 1억~2억년 전 중생대 태평양판이 북미대륙을 동쪽으로 밀어내며 로키 산맥을 만들 때 가장 강력하게 버텨내, 캘리포니아·멕시코보다 더 많은 땅을 해양 지각판 공격으로부터 지켜냈다.

포틀랜드 서쪽 오리건주 캐논비치에는 거대 바위섬들이 해변과 닿을락 말락 늘어서 있는데, 중생대 오리건주 땅과 동진하던 태평양판이 쟁투를 벌였던 잔해들이다. 이 중 헤이스택록은 오리건주를 감싸는 ‘퍼시픽 코스트 시닉 바이웨이’에서 가장 아름다운 여행자의 놀이터가 됐다.

서부의 끝으로 달려온 개척자들은 평범함보다는 특별함을 추구한다. 오리건주의 중심도시, 인구 65만명의 포틀랜드의 슬로건은 ‘우리의 기상천외함을 지켜내자(Keep Portand Weird)’이다.

도시를 남북으로 종단하는 월래밋강 위 호손 다리 등은 물류 선박들을 생각해 높게 지을 만도 하건만 낮게 만들고, 영도대교처럼 다리 중간부를 수직으로 들어 올리도록 했다. 포틀랜드 거리 곳곳엔 추상화인 듯 풍자화 같은 대형 벽화가 가득하다. 기발함 혹은 장난기가 느껴지는 ‘키치(kitsch) 아트’다.

시민 군상을 그린 벽화에는 이곳에 사는 원주민 추장과 흑·백·황인종 주민의 얼굴들이 자리 잡았다. 수많은 소형 커피·맥주·와인집이 있는데, 집집마다 다른 제조법으로 개성을 발산한다.

포틀랜드는 그래서 ‘DIY(Do It Yourself·직접 해봐라) 도시’라는 별칭을 갖고 있다. 이곳에서, ‘Just Do It(일단 해)’이라는 슬로건으로 세계인들의 역동성을 이끌어낸 나이키도 이곳에서 탄생했다.

‘세계에서 가장 큰 중고서점’의 한강 작가

월래밋강변에 이르면 ‘포틀랜드 사람들은 가만히 있지를 않는구나’라는 느낌을 손쉽게 받는다. 일하지 않는 시간은 뛰거나 자전거, 카누, 수상스키, 가을 아침 수영 등을 즐긴다. 사우스호손 워터프론트 공원에서는 시민들이 ‘여닫이 호손대교’ 앞 드넓은 잔디밭에서 일광욕이나 독서를 즐긴다. 역동적이면서도 평화로운 곳이다.

지난 13일 취항한 인천~시애틀 노선에 대한 하와이안항공이 마련한 특가 프로모션 덕에 포틀랜드로 여행이 더욱 수월해졌다. 이곳 여행은 도심의 문화예술과 맛집, 주변부 오리건주 청정 자연과 와이너리·골프장 등으로 나뉜다.

여행자들이 월래밋강변에 이어 가장 많이 찾은 곳은 세계에서 가장 큰 중고서점인 포웰서적이다. 웨스트 번사이드 1가 교차로에 흰색 바탕 붉은색 띠 모양으로 소박한 간판을 달았다. 이곳에선 헌책 외에 신간도 취급한다.

안에 들어서면 포웰의 추천도서 코너가 나타나고, 왼쪽으로는 카페와 기념품숍이 있어 버라이어티 여행지임을 알 수 있다. 추천도서 중 가장 잘 보이는 ‘Invisible Parade(보이지 않는 행렬)’는 주인공의 슬픔을 달래기 위한 수많은 사람의 숨은 노력 중에 ‘포틀랜드 프라이드 퍼레이드’와 ‘포틀랜드 로즈 페스티벌’의 그랜드 플로럴 퍼레이드를 담고 있다. 자유분방함의 상징이다.

노벨문학상에 빛나는 한강 작가의 ‘Vegetarian(채식주의자)’은 포웰의 문학코너 상단에 배치돼 있었고, 책 아래엔 ‘노벨상 수상작으로 수많은 언어로 번역됐다’는 메모가 달려 있다. 책의 종류가 다양한 것은 물론 ‘퀴어 로맨스’ 같은 코너 이름에서 포틀랜드가 소수자와 소수민족에 대해 관대하다는 점을 확인할 수 있었다.

포틀랜드 아트 뮤지엄에서 엿본 ‘다양성’

포틀랜드는 포웰이 있는 번사이드가(街)와 월래밋강을 중심으로 동서남북 6개 구역·90개 동리로 나뉜다.

중심부인 다운타운에는 개척 시대 풍경을 부조에 가까운 벽화로 장식한 문화유산호텔, 동-서양식 퓨전 레스토랑으로 큰 인기를 끄는 히긴스식당 등이 있다. 특히 빌딩 숲 사이에 있는 파이오니어 코트하우스 광장이 눈길을 끈다. 도시의 핵심 구역 중 3720여㎡(1125평) 부지를 주민과 여행자의 휴식터, 문화예술 이벤트 공간으로 조성한 것이다. 그래서 이곳은 ‘포틀랜드의 거실’로 불린다.

포틀랜드 아트 뮤지엄은 클로드 모네 ‘수련’, 빈센트 반 고흐 ‘소달구지’, 아시아미술컬렉션, 프란츠 폰 슈투크, 로저 브라운, 디에고 리베라 등의 작품을 소장·전시하고 에이미 셰럴드, 케힌데 와일리 등 미국 북서부 지역 신구 아티스트의 작품들을 집중 조명하고 있다.

시선을 모으는 것은 흑인·히스패닉·아시아를 조명한 작품들이 많고, 북미 예술 역사 전시관 한복판에 말을 탄 원주민 추장의 조각상을 뒀다는 점이다. 여느 미국 도시보다 원주민과 소수민족에 대한 존경심을 더 크게 갖고 있음을 보여준다.

포틀랜드에는 200여 개의 공원·정원, 500여 ㎞의 자전거 도로가 있다. 도심구역 중 빌딩 숲을 벗어난 지역에서는 워싱턴 공원, 월래밋강변에 있는 워터프론트 공원, 이스트뱅크 산책로를 만날 수 있다. 매년 5~6월 장미축제가 열리는 프랑스식 장미정원은 도심 북쪽에 있는데, 고풍스런 분수, 음악당, 공영 수영장 등을 갖춘 종합여행지다. 북서쪽 펄지구에는 재미슨 광장, 타너 스프링스 공원, 미니 콘서트장처럼 차려놓은 무료연주 피아노들이 눈길을 끈다.

월래밋강 동편은 레스토랑, 미국 크래프트 맥주의 중심지다운 브루어리 거리, 문화예술·강변레포츠 거점들이 포진해 있다. 앨버타 아트 지구는 미술, 미시시피·윌리엄스 애비뉴는 음악을 테마로 한 거리다. 블루스와 소울 레코딩을 전문으로 하는 미시시피레코드가 이곳에 있다. 할리우드 지구에 가면 레트로 감성의 99년 된 할리우드극장이 여행자들의 ‘참새 방앗간’ 노릇을 한다. 세인트 존스 구역은 존스 파머스 마켓이 있어 농민과 예술의 특별한 만남을 구경할 수 있다.

콜롬비아강 협곡의 국립경관지대에서는 청정 생태여행을 할 수 있다. 오리건주와 시애틀이 있는 워싱턴주 사이 경계를 이루는 로키 산맥 서쪽 끝 산자락으로, 강과 폭포가 어우러져 멋진 청정생태를 보여준다. 1916년 크라운 포인트 절벽 위에 세워진 비스타 하우스에서 콜롬비아강 유역의 큰 그림을 조망한 다음 ‘협곡의 속살’인 폭포와 계곡 트레킹을 할 수 있다.

일찍이 19세기 말부터 이 협곡 지역에는 휴게소가 설치됐다. 다리 위에서 내려다보는 브라이덜 베일 폭포는 마치 신부 대기실의 실루엣 커튼을 닮았다.

긴 상단부와 짧은 하단부, 2층으로 이뤄진 멀트노마 폭포는 숨겨진 자연 목욕탕을 찾던 원주민 공주를 위해 만들어졌다고 한다. 협곡 여행지 중 최고 인기지역이다. 폭포수는 낙엽송으로 가득한 후드산과 라치산 땅속 샘물로부터 왔다. 겨울에는 스키와 스노보드를 즐기는 레포츠객들이 찾는다.

포틀랜드 남서쪽 투알라틴 밸리는 오리건주에서 가장 우수한 와이너리가 모여있는 곳이다. 조금 더 남쪽으로 내려가면 밴든 듄스 골프장이 기막힌 해안 절경과 조우한다.

협곡 여행을 마치고 시내로 돌아온 뒤 조금 쉬다 보면 오후 7시에 새먼 스트리트 스프링스 선착장에서 디너크루즈 포틀랜드 스피릿호가 출발한다. 북미 최고의 맛, 토마호크 양갈비 등 선내 축제 요리를 맛보면서, 라이브 공연과 포틀랜드 월래밋강변 풍경을 감상할 수 있다.

2시간30분 동안 낭만적인 뱃놀이, 선장실에서 캡틴과 함께하는 안전운항 견학, 해설사의 포틀랜드 에피소드 이야기 등이 이어진다. 고급 사교 문화에서 출발한 이 디너크루즈를 탑승할 때에는 비즈니스 캐주얼 등 최소한의 드레스 코드를 지킨다면 더욱 품격 있는 여행을 즐길 수 있다.

개척을 해 본 사람은 위기 극복의 가치, 상생의 소중함을 잘 안다. 미국 다른 도시에 비해 역동적으로 살면서 남을 배려하고 도와주는 포틀랜드의 정서는 우리 한민족을 닮은 듯하다.

포틀랜드(미국)=함영훈 기자