‘AI 넥스트 호라이즌’ 개최

미래에셋생명은 지난 25일 서울 여의도 러닝 센터 이노베이션홀에서 ‘AI 넥스트 호라이즌 2026’을 개최했다고 30일 밝혔다.

재무 부문 대표인 조성식 미래에셋생명 부사장은 보험 산업 변화 속에서 AI 도입의 전략적 가치를 발표했다. 아울러 ▷법인보험대리점(GA) 영업지원시스템 AI 도입 3단계 로드맵 ▷보험금심사 AI 기반 업무프로세스 혁신 ▷데이터 퍼스트 원칙에 기반한 자동화 AI 언더라이팅 어시스턴트·에이전트 도입 ▷데이터 인사이트 기반의 상품 경쟁력과 AI 중심 상품개발 체계 구축 등의 추진 계획이 소개됐다.

미래에셋생명은 지난 5월부터 디지털부서와 각 현업 부서의 긴밀한 협업을 통해 현업 중심의 실행 과제를 도출하고, AI 전략을 수립했다.

김재식(사진) 미래에셋생명 부회장은 “AI는 더 이상 미래의 기술이 아니라 우리의 일과 조직을 변화시키는 현재의 필수 도구”라며 “중장기 전략 수립 과정에서 도출된 AI 과제를 실행함으로써 모든 임직원이 AI 혁신의 주체로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다. 박성준 기자