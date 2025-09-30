[헤럴드경제=조범자 기자] “한계를 넘어 하나된 Reds”

2026년 북중미 월드컵에서 대한민국 축구 국가대표팀을 응원할 공식 슬로건이 ‘한계를 넘어 하나된 Reds’로 확정됐다.

대한축구협회는 30일 공모전을 통해 선정된 새 슬로건을 발표했다.

이번 슬로건은 총 1만 4575건의 접수 가운데 대중성과 독창성, 확장성, 진정성 등이 종합적으로 고려됐다. 여기에 팬 참여와 전문가 평가도 함께 반영됐다.

선정된 슬로건은 대표팀의 도전 정신과 팬들의 하나 된 열정을 함축적으로 담았다는 평가를 받았다. 경기장에서 함께 외칠 때 울림이 크고, 향후 응원가와 공식 상품, 현장 프로모션 등으로의 확장성도 기대된다.

슬로건 이미지의 ‘한’ 자에는 숫자 26(2026년)을 연상케 하는 디자인 요소를 반영했으며, 슬로건 서체 역시 부드러움과 강함을 동시에 표현해 대표팀의 축구 철학을 담아냈다.

축구협회는 “‘한계를 넘어 하나된 Reds’는 선수와 팬이 공유하는 대한민국 축구의 정신”이라며 “이 슬로건 아래 팬들과 함께 새로운 역사를 써 내려가겠다”고 말했다.

한편 축구협회는 이번 공모전에서 팬 참여 비중을 대폭 확대했다.

처음으로 ‘PlayKFA’ 인스타그램을 통해 26명의 팬 심사위원단을 모집, 의견을 수렴했다. 또 온라인 투표를 통해 더 많은 팬이 슬로건 선정에 직접 참여할 수 있도록 했다.

전문가 심사위원단은 축구협회뿐 아니라 언론인, 붉은악마, 제일기획 등 다양한 분야의 인사로 구성해 공정성과 객관성을 높였다. 온라인 팬 투표 결과(30%)와 팬 심사위원단(30%), 전문가 심사위원단(40%) 평가를 합산해 슬로건을 최종 선정했다.

◇ 역대 월드컵 한국 축구대표팀 공식 응원 슬로건

▲ 2002년 = Be the Reds

▲ 2006년 = Reds go together

▲ 2010년 = 승리의 함성, 하나된 한국

▲ 2014년 = 즐겨라 대한민국

▲ 2018년 = We, the Reds

▲ 2022년 = 더 뜨겁게, The Reds

▲ 2026년 = 한계를 넘어 하나된 Reds