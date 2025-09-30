- AI안전컨소시엄 합동회의 개최, 정책과 연구·평가방향 논의

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전자통신연구원(ETRI)의 인공지능안전연구소(AISI)는 1일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 국내 AI 안전 관련 전문가가 참여한 가운데 AI 안전컨소시엄 합동회의를 개최한다고 밝혔다.

이날 회의에서는 AI안전연구소 주요 추진 현황 및 성과의 공유, AI안전컨소시엄의 운영체계의 확정 및 분과별 의제에 대한 심도 있는 논의가 이뤄질 전망이다.

국내·외 AI 안전성 확보를 선도하는 과정에서 중요한 점은 국내 AI 주요 기업 및 기관들과의 교류와 역량 확산, 그리고 국내 AI 안전성 확보·확산을 위한 담론 형성이다.

이를 위해 인공지능 안전연구소는 개소와 함께 24개 기업·기관으로 구성된 ‘AI안전컨소시엄’을 구축한 바 있다.

AI안전컨소시엄은 인공지능 안전연구소의 연구 성과의 확산·공유, 정책 방향의 설정과 공동 논의, 안전 평가 방안의 마련 및 공동 수행 등 국내 AI 안전 논의의 구심점으로서 활동하는 것이 주요 목적이다.

또한 이를 통해 정부에 시의적절한 정책 제안과 거버넌스 정립에의 기여 역시 목표로 한다.

AI안전컨소시엄은 보다 효율적이고 효과적인 논의를 위하여, 3개의 분과로 구성했다.

먼저 정책 분과는 국내외를 둘러싼 AI 안전 정책 전반에 걸쳐 논의하는 중이다.

특히 인공지능 안전연구소가 우선 대응 중인 유럽 연합의 인공지능 규제에 대한 의견 수렴과 대응 방안 논의가 시급하다.

평가 분과는 글로벌 AI 안전 평가 사례를 공유하고, 실제 AI 안전 평가 수행을 위한 방안을 논의하는 중이다.

국제 AI안전 네트워크에서 수행 중인 공동 평가에의 참여·공유 방안을 모색하고 있다.

연구 분과에서는, 인공지능 안전연구소가 수행 중인 연구 이슈를 중심으로 연구 성과의 연계·확산 방안을 논의한다.

회의에서는 AI안전컨소시엄의 운영 규정과 실행위원회 운영 방안도 공개했다.

올해 중으로 적절한 추가 멤버 합류 절차를 최종 마련함으로써 AI 안전에 관심 있고, 역량 있는 기업 및 기관들의 참여와 기여를 적극 유도하고자 한다.

김명주 ETRI 인공지능안전연구소장은 “AI 안전은 AI 기술 혁신을 뒷받침하는 기반이자, 글로벌 경쟁력을 결정짓는 핵심 기술 요소인 만큼, 반드시 확보해야 하는 필수재”라며 “인공지능 안전연구소가 중심이 되어 정책·평가·연구를 수행하고 국내 산업계를 지원하는 만큼, 이를 효율·효과적으로 확산하고 담론을 형성하는 구심점으로서 AI안전컨소시엄의 활동을 적극적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.