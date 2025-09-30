동부건설·한국토지신탁 1일 개막 KLPGA 유일 ‘변형 스테이블포드’ 이글 한방에 역전…공격 골프 무대 샷감 오른 김민별, 타이틀방어 도전 2023년 우승 방신실, 시즌 4승 조준 ‘이글 이터’ 유현조, 공격 골프 선봉

[헤럴드경제=조범자 기자] ‘공격 골프’ 여왕들의 무대가 펼쳐진다.

오는 10월 1일부터 나흘간 전북 익산의 익산 컨트리클럽(파72)에서 열리는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십이다.

추석 연휴를 앞두고 수요일에 시작해 토요일에 끝나는 이번 대회는 KLPGA 투어에서 유일한 변형 스테이블포드 방식으로 열린다.

변형 스테이블포드 방식은 일반적인 타수 합계가 아니라 홀 스코어에 점수를 부여해 총점으로 순위를 가린다.

파는 0점, 버디 2점, 이글 5점, 앨버트로스 8점 등 타수를 많이 줄일수록 얻는 점수가 커진다. 보기는 1점을 깎고 더블보기 이상은 모두 3점 감점이다.

타수를 잃어서 깎이는 점수보다 타수를 줄여서 얻는 점수가 훨씬 크기 때문에 공격적인 플레이가 유리하다. 파를 해도 점수가 없기 때문에 선수들은 버디나 이글을 노리는 ‘닥공(닥치고 공격) 플레이’를 펼치게 된다.

안정적인 플레이 대신 호쾌한 장타쇼가 이어지고, 이글 한 방이면 순식간에 역전이 가능한 방식이기 때문에 보는 맛도 배가 된다.

디펜딩 챔피언 김민별과 장타자 방신실, 그리고 ‘이글 이터’ 유현조가 ‘닥공 골프퀸’에 도전장을 냈다.

2023년 신인왕 김민별이 생애 첫 우승 대회에서 타이틀 방어에 나선다.

김민별은 최근 물오른 샷 감각을 과시하고 있다. 지난 28일 끝난 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십에서 최종일 한때 선두에 나선 끝에 4위에 올랐다.

김민별은 “디펜딩 챔피언 자격으로 처음 출전하는 대회라서 많이 설렌다. 지금 샷감도 점점 올라오고 있고 컨디션도 괜찮은 만큼 잘하고 싶은 마음이 크다”며 “버디 기회를 노리고 과감하고 공격적으로 플레이하겠다”고 2연패를 향한 의지를 보였다.

방신실은 2023년 이 대회에서 우승했고 지난해에는 김민별에 이어 준우승했다. 변형 스테이블포드 방식에 최적화된 대표 주자다.

올시즌 3승으로 다승 공동 1위를 달리고 있는 방신실은 시즌 첫 4승의 절호의 기회를 맞았다. 하이트진로 챔피언십에서 3위에 오르며 생애 첫 시즌 상금 10억원 고지도 밟았다.

방신실은 “목표였던 시즌 상금 10억원을 돌파해서 기쁘다. 하지만 지금은 기록에 얽매이기보다는 매 대회 내 플레이에만 온전히 집중하려고 한다”며 “익산 컨트리클럽은 대부분의 홀이 그린 뒤쪽이 높아서 핀보다 짧게 공략하는 것이 유리하다. 아이언샷 정확도가 중요한 만큼 잘 준비해서 최대한 많은 버디 기회를 만들겠다”고 의욕을 불태웠다.

대상 포인트 1위 유현조도 유력한 우승 후보다.

신인왕을 수상한 지난 시즌 6개의 투어 최다 이글을 기록한 유현조는 올시즌도 이글 1위(6개), 평균버디 2위(4.0759개)에 올라 있다. “이글 하면 유현조라는 얘기가 듣고 싶다”는 그가 화끈한 공격 골프로 시즌 2승을 겨냥하고 있다.

하이트진로 챔피언십에서 ‘메이저퀸’으로 우뚝 선 성유진은 2주 연속 우승에 도전한다.

성유진은 지난 시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰고 국내 무대로 발걸음을 돌렸다. 상반기 투어 적응을 마친 그는 9월 열린 4차례 대회에서 우승 한번을 포함해 톱5에 3차례나 이름을 올리며 무서운 상승세를 타고 있다. 하이트진로 챔피언십에선 상금 1위 노승희와 야간 조명을 켜고 4차 연장까지 가는 접전 끝에 감격의 우승컵을 들어올렸다.

성유진은 “이번 우승으로 자신감을 다시 찾았다”며 “바람이 많이 부는 코스라서 티샷을 페어웨이에 잘 보내는 것이 중요하기 때문에 특히 티샷에 집중해서 플레이할 계획이다”고 했다.

‘가을여왕’ 김수지와 지한솔, 박주영, 장수연, 박지영, 조아연 등 동부건설과 한국토지신탁 후원을 받는 선수들도 스폰서 대회 우승컵을 들어올리겠다는 각오를 보였다.

김수지는 “이번 대회는 개인적으로 중요한 대회다. 가장 우승하고 싶은 대회이기도 하다. 몸 상태가 완벽하지는 않지만 최선을 다해서 좋은 결과를 얻겠다”고 말했다.

박지영은 “컨디션도 나쁘지 않고 샷 감도 되찾고 있는 중이다. 스폰서 대회 시상식의 주인공이 되고 싶다”는 각오를 보였다.