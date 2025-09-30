주식·금값 나란히 사상 최고…美셧다운 우려 속 주식·금 ‘양면 랠리’ 한국 시간 10월 1일 오후 1시 ‘셧다운 시한’…뉴욕증시 여파에 시장 주목

[헤럴드경제=김유진 기자] 글로벌 금융시장에서 위험자산과 안전자산이 동시에 강세를 보이는 이례적인 흐름이 이어지고 있다. 골드만삭스가 경기 모멘텀과 정책 지원을 근거로 글로벌 주식 비중을 ‘비중확대(Overweight)’로 상향한 29일(현지시각) 국제 금값은 온스당 3800달러를 넘어 사상 최고치를 다시 경신했다. 미국 정부 셧다운 우려와 달러 약세가 안전자산 금값을 계속해서 밀어올리는 ‘양면 랠리’ 국면이다.

골드만삭스는 이날 보고서를 통해 글로벌 주식 투자 의견을 기존 ‘중립(Neutral)’에서 ‘비중확대’로 상향한다고 밝혔다. 기업 실적 성장세와 경기 침체 없이 진행되는 연준의 완화 기조, 글로벌 재정정책 완화가 증시를 지지할 것이라는 분석이다. 12개월 전망도 ‘비중확대’를 유지했고, 연말 S&P500 목표치는 6800으로 상향 조정했다.

실제로 글로벌 증시는 최근 사상 최고치를 경신했다. MSCI 세계지수는 4월 저점 대비 약 35% 반등하며 트럼프 대통령의 관세 충격으로 인한 매도세를 완전히 회복했다. 골드만삭스는 “경기 후반 국면에서 침체 위험이 낮고 정책 지원이 강하면 주식시장이 양호한 성과를 낸다”며 1960년대 중반과 1990년대 후반 사례를 언급했다.

주식 강세장에서도 안전 자산 금값의 기세는 여전하다. 같은 날 뉴욕상품거래소에서 금 현물 가격은 장중 온스당 3833.81달러까지 치솟은 뒤 3829.63달러에 마감했다. 이날 미 10년물 국채금리는 약 4.15% 수준으로 소폭 하락했다.

금값 상승 배경에는 달러 약세와 함께 미국 정부 셧다운 우려가 자리하고 있다. 미국 회계연도가 30일 종료되지만 의회의 임시 예산안 합의가 불투명해 셧다운 가능성이 점차 커지고 있다. 셧다운 시한은 한국시간 10월 1일 오후 1시로 다가왔다.

셧다운이 현실화되면 주요 경제지표 발표가 차질을 빚게 된다. 경제 데이터 공백과 고용 둔화 흐름이 맞물리면서 다음달 말 연준의 금리 인하 전망에 무게가 실리고, 이는 달러 약세와 금값 강세로 이어지고 있다는 해석이다.

정책 불확실성으로 입지가 확대된 금 투자와 달리 뉴욕 증시는 셧다운 장기화를 주시하고 있다. 실제로 2018~2019년 35일간 이어진 셧다운 당시 뉴욕증시는 약 3% 조정에 그쳤지만 경제성장률이 일시적으로 둔화 되는 악재로 작용했다.

시장 관심은 10월 초 발표될 미국 고용지표와 FOMC 회의, 그리고 셧다운 협상 결과에 쏠리고 있다. 정책 기대와 정치 불확실성이 맞물린 국면이 당분간 이어질 것이라는 전망이 우세하다.

황산해 LS증권 연구원은 “셧다운으로 경제지표 발표가 지연되면 연준의 정책 판단 불확실성이 커질 수 있다”고 지적했다. 김유미 키움증권 연구원은 “소비 둔화 조짐이 나타나는 가운데 정치적 불확실성까지 겹치면서 금과 주식의 동반 강세가 나타나는 것”이라고 분석했다.