연휴 기간 20% 할인 쿠폰 제공…최대 10장 한국시리즈 직관 티켓 등 경품 이벤트 마련 21개 소상공인 점포에 TV광고 무료 송출도

[헤럴드경제=차민주 기자] SK브로드밴드는 온 가족이 B tv와 함께 추석 연휴를 보낼 수 있도록 다양한 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

먼저 ‘추석 연휴 맞이 매일 받는 할인 쿠폰’ 이벤트를 10월 1일부터 10월 10일까지 진행한다. 이는 장르 제한 없이 B tv의 모든 콘텐츠를 20% 할인된 가격으로 시청할 수 있는 이벤트다. 해당 기간 동안 고객은 주문형비디오(VOD) 20% 할인 쿠폰을 하루 한 장씩, 최대 10장까지 받을 수 있다. B tv 이벤트 메뉴에서 할인 쿠폰을 내려받은 뒤, 원하는 콘텐츠 구매 시 즉시 사용 가능하다.

SK브로드밴드는 이번 이벤트를 통해 ‘좀비딸’, ‘전지적 독자 시점’, ‘판타스틱4: 새로운 출발’, ‘노바디2’, ‘악마가 이사왔다’ 등 인기∙신작 영화를 20% 할인된 가격으로 즐길 수 있다고 밝혔다. 또 모바일 B tv에서 해당 VOD를 10월 1일부터 10월 10일까지 구매하면 B캐시 1100포인트가 추가 적립된다.

경품 이벤트도 마련됐다. 가을야구 시즌을 맞아 B tv+ 신규·기존 고객 대상으로 ‘한국시리즈, 황금 티켓을 잡아라’ 이벤트를 10월 1일부터 10월 12일까지 진행한다. B tv+는 약 20만편의 콘텐츠를 무제한으로 즐길 수 있는 VOD 월정액이다.

해당 이벤트는 한국시리즈 2차전부터 최종전까지의 경기 직관 티켓(1인 1매, 최대 60명)과 뮤지컬 ‘맘마미아’ 티켓(1인 2매, 15명), 신세계상품권 3만원권(100명), 영화예매권(150명) 중 원하는 티켓을 선택하고 모바일 B tv의 이벤트 페이지를 지인에게 공유하면 자동 응모된다. 당첨자는 10월 20일 B world 이벤트 페이지에서 발표된다.

이와 함께 SK브로드밴드는 지역경제 활성화를 위해 10월 13일까지 서울, 경기, 제주 등 전국 21개 소상공인 점포에 ‘B tv 우리동네광고’를 통한 무료 TV광고를 송출할 계획이다. B tv 우리동네광고는 골목상권, 소상공인 등 지역 사업자가 B tv에 TV광고를 손쉽게 진행하도록 지원하는 플랫폼이다.

김혁 SK브로드밴드 미디어사업본부장은 “추석 연휴 기간 동안 B tv가 준비한 다양한 이벤트를 통해 B tv 고객들이 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 했다.