시장 입지, 브랜드 파워 등에서 높은 평가

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌의 ‘2025년 1등급 클린테크 기업’에 선정됐다고 30일 밝혔다.

S&P글로벌 산하 에너지 시장 분석 전문 기관인 코모디티 인사이트는 재생에너지 시장 고객들이 신뢰도 높은 제조사를 선택할 수 있도록 지원하기 위해 올해 처음으로 1등급 클린테크 기업 평가를 도입했다. 전 세계 태양광, 풍력, 에너지저장장치(ESS) 제조 기업을 6가지 항목으로 평가, 기준 이상의 점수를 받은 기업을 뽑는다. 올해 태양광 모듈 분야에서는 한화큐셀을 포함해 총 14개 기업이 이름을 올렸다.

한화큐셀은 고객 인지도, 브랜드 파워 등을 종합 평가하는 시장 입지 항목에서 특히 높은 점수를 받았다. 실제 한화큐셀은 미국과 유럽 등 주요 재생에너지 시장에서 권위있는 글로벌 어워드인 EUPD 톱 브랜드, PVEL 톱 퍼포머 등을 연이어 수상한 바 있다.

높은 브랜드 파워는 미국 시장에서의 높은 점유율로 이어졌다. 글로벌 시장조사기관 우드맥킨지에 따르면 한화큐셀은 미국 주택용·상업용 모듈 시장에서 지난해까지 각 7년, 6년 연속으로 시장점유율 1위를 기록했다.

글로벌 시장 다변화 부문에서도 긍정적인 평가를 받았다. 한화큐셀은 현재 미국, 한국, 말레이시아에 태양광 셀 및 모듈 공장을 운영하고 있다. 그 중 태양광 잉곳, 웨이퍼, 셀 제조 라인을 구축하고 있는 미국 카터스빌 공장은 올해 말 완공될 예정이다.

한화큐셀 관계자는 “한화큐셀의 청정기술 역량과 세계 시장에서의 영향력을 인정받게 되어 의미가 크다”며 “앞으로도 지속적인 연구개발과 사업 다각화를 통해 글로벌 청정 에너지 시장 공략을 더욱 강화해나갈 것”이라고 말했다.