집권 PAS 50.2％, 친러 야당은 24.2％…유럽, 일제히 반색 친러 야당 “조작 선거 불복” 시위…크렘린궁 “판단 시기상조”

[헤럴드경제=김영철 기자] 28일(현지시간) 치러진 몰도바 총선에서 친유럽 성향의 여당이 예상 밖으로 낙승했다.

몰도바 중앙선거관리위원회 홈페이지에 따르면 29일 오전 개표 99.91％가 완료된 가운데 마이아 산두 현 대통령이 이끄는 친유럽 성향의 집권당 행동과연대당(PAS)이 50.16％로 과반을 득표했다. 몰도바의 심장당, 몰도바의 미래당, 사회주의자당, 공산당 등이 결집한 친러시아 성향 ‘애국 블록’의 득표율은 24.19％에 그쳤다. 투표율은 52.2%를 기록했다.

이는 예상을 뒤집은 결과다. 총선을 앞두고 PAS와 애국 블록의 접전이 예상됐고 PAS가 1위를 하더라도 과반은 어렵다는 게 대체적인 관측이었다.

애국 블록이 광범위한 허위 정보전과 유권자 매수 시도 등 무리한 캠페인을 벌이면서 유권자의 반감을 샀다는 분석이 나온다.

아직 최종 결과가 발표되지 않았지만, 이 개표 결과에 따라 행동과연대당은 101개 의석 중 55석, 애국블록은 26석을 차지할 것으로 예상된다.

AFP 통신에 따르면 이고르 그로수 PAS 지도자는 기자회견에서 “러시아는 이 싸움에 가지고 있는 모든 더러운 것들을 던졌다”며 “선거에서 승리한 것은 PAS뿐 아니라 사람들”이라고 강조했다.

다만 가까스로 과반을 확보한 데다 2021년 총선(52.8%)보다 낮은 득표율을 기록하며 의석수가 감소한 점은 불안 요소다. 몰도바 의원들의 임기는 4년이다.

총선 결과에 야당 반발…“투표 조작” 주장

이번 총선은 몰도바가 친유럽 행보를 이어갈지, 친러시아 쪽으로 행로를 바꿀지를 결정하는 갈림길이었다. 특히 투표를 앞두고 러시아의 선거 개입 의혹이 불거지면서 진영 간 갈등도 극에 달했다.

몰도바 당국은 지난 22일 러시아의 지원을 받는 대규모 폭동 등과 관련해 74명을 구금했다. 몰도바 사이버보안 당국은 이날 선거 인프라를 겨냥한 여러 차례의 해킹 시도를 감지해 이를 무력화했다고 밝혔다. 야당은 오히려 현 정부의 선거 조작 의혹을 제기하며 선거 결과 불복을 선언하고 항의 시위를 조직하고 나섰다.

애국 블록에 참여하는 사회주의자당의 이고르 도돈 전 몰도바 대통령은 의회 청사 앞에서 집회를 열고 “국내 투표에서는 야당이 승리했다”며 해외 투표소에서도 조작이 벌어졌다고 주장했다고 러시아 리아노보스티 통신이 보도했다.

몰도바 당국이 친유럽 성향이 많은 해외거주 유권자의 표를 대폭 늘려 집권 여당에 유리한 결과를 만들었다는 것이다. 이와 관련해 리아노보스티 통신은 국내 투표에서는 PAS가 44.13%, 야당은 49.54%를 득표했다고 전했다.

야당 측은 또 러시아 거주 유권자와 몰도바의 친러시아 분리지역인 트란스니스트리아 주민을 위한 투표소는 ‘보안 문제’를 이유로 대폭 줄었다고 주장한다.

또 다른 친러시아 야당 ‘승리 블록’을 이끄는 일란 쇼르는 러시아 국영방송 로시야24에 “선거 결과를 인정하지 않는다”며 “국내외 기관들에 이의를 제기하고 주민들에게 시위를 촉구할 것”이라고 말했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 브리핑에서 몰도바 총선 결과를 논평해달라는 요청에 “먼저 몰도바 국민이 스스로 파악해야 한다. 일부 정치 세력이 선거법 위반 가능성을 거론하며 이견을 표출하고 있으므로 현 단계에서 평가하는 것은 시기상조”라고 말했다.

그러면서 “우리가 보고 아는 바에 따르면 러시아에 사는 수만명의 몰도바인이 투표 기회를 박탈당했다. 그들에게 제공된 투표소는 2곳뿐이었다. 이는 당연히 불충분하고 모두에게 투표 기회를 주지 못했다”고 지적했다.

‘친유럽’ 여당 총선 승리에 EU 국가들 환영…“EU로 향하는 모든 단계마다 함께할 것”

이날 PAS의 승리로 몰도바의 유럽연합(EU) 가입 노력은 일단 순항할 것으로 관측된다. PAS는 2030년까지 EU 가입을 목표로 잡았다.

몰도바가 러시아 영향력 아래 놓일 것을 우려했던 EU와 주요 유럽국도 총선 결과에 일제히 반색했다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 엑스(X·옛 트위터)에 “두려움이나 분열을 조장하려는 그 어떤 시도도 여러분의 결의를 꺾지 못했다”며 “우리(EU)의 문은 열려 있다. 또한 EU로 향하는 모든 단계마다 함께할 것”이라고 강조했다.

도날트 투스크 폴란드 총리는 산두 대통령을 향해 “지역 전체를 통제하려던 러시아의 시도를 저지했다”고 했고, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 “외부의 간섭 시도와 압박에도 몰도바 시민의 선택은 확고히 자리 잡았다”고 평가했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 “러시아는 몰도바를 약화하고 부패하도록 막대하고 엄청난 자원을 투입했는데도 몰도바 불안정화에 실패했다”고 평가했다.

산두 대통령은 일단 중대 고비를 넘겼으나 향후 정부 운영과 의회에서 야당과 협치 면에서 풀어야 할 과제가 산적했다는 전망도 나온다.

몰도바 싱크탱크 워치독의 분석가 안드레이 쿠라라루는 AFP와 인터뷰에서 PAS가 통계적으로 과반을 확보하긴 했지만, 이는 불안정한 숫자라며 안정적인 정부 운영이 가능할지는 좀 더 두고 봐야 한다고 말했다.

한국의 약 3분의 1 정도의 국토에 인구 260만명의 소국 몰도바는 우크라이나와 EU 회원국인 루마니아 사이에 있다. 몰도바는 옛소련에 속했다가 1991년 독립했으나 러시아의 간섭 의혹, 이웃 나라인 우크라이나의 전쟁, 에너지 부족 등으로 오랫동안 유럽과 러시아 사이에서 정세 불안을 겪었다.