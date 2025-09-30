‘정적’ 코미 前국장 기소 이어…NYT “트럼프, 1·6폭동 역사 다시 쓰려”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장에 이어 또 한명의 FBI 전직 수장을 겨냥했다.

트럼프 대통령은 지난 28일(현지시간) NBC 방송과의 인터뷰에서 2021년 ‘1·6 의회 폭동’ 당시 연방수사국(FBI)을 이끌었던 크리스토퍼 레이 전 국장에 대해 “법무부가 수사 중일 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 FBI가 당시 의사당에 모인 군중 속에 요원들을 은밀히 배치해 군중을 선동하는 역할을 했다는 의구심을 제기하고 있다.

트럼프 대통령은 NBC 인터뷰에서 레이 전 국장과 관련해 “그가 한 일은 매우 부적절한 것이었다”며 “우리는 그 모든 FBI 요원이 그곳에 있었다는 사실을 이제 막 알게 됐다”고 말했다. 그는 법무부가 레이 전 국장을 수사 중인지에 대해 “그들이 그렇게 하고 있을 것이라 생각한다”고 답했다.

1·6 의회 폭동은 2020년 대선 결과에 불복한 트럼프의 극렬 지지층이 주도한 의사당 난입 사건을 말한다.

트럼프 대통령은 지난 27일 소셜미디어 트루스소셜에서 “FBI가 모든 규칙, 규정, 절차, 기준을 위반하고 1월 6일 사기극(Hoax) 직전과 그 도중에 군중 속에 FBI 요원 274명을 배치한 것이 방금 드러났다”며 “FBI 요원들은 아마도 선동가와 반란자로 활동했을 것이며, 결코 ‘법 집행관’으로서는 아니었을 것”이라고 말했다.

이는 보수 성향 매체인 ‘블레이즈 미디어’가 “FBI가 평상복을 입은 요원 274명을 1월 6일 군중 속에 심어놨다”고 의회 소식통을 인용해 보도한 것을 가리킨 것으로 보인다.

미 뉴욕타임스(NYT)는 이날 “트럼프 대통령은 수년간 자신과 지지자들을 조사한 사람들에 대한 수사를 요구하고, (위회난입 당시) 경찰을 잔혹하게 공격해 징역형을 살았던 사람을 비롯해 모든 관련자를 사면하는 등 1월 6일 의사당 폭동 사건의 역사를 다시 쓰려고 노력해왔다”고 보도했다.

NYT는 그러면서 FBI가 의회 폭동 당시 잠복 요원을 은밀히 배치해 선동 역할을 했다는 의혹에 대해 “그런 주장은 거짓”이라면서 법무부 감사관이 폭동 당시 잠복 요원이 있었다는 증거가 없다고 밝힌 점을 근거로 들었다.

트럼프 대통령이 전직 FBI 국장을 겨냥한 것은 이번이 처음이 아니다.

최근 기소된 제임스 코미 전 FBI 국장은 2016년 미 대선 당시 트럼프를 당선시킬 목적으로 러시아가 개입했다는 의혹 수사를 맡았다가 트럼프와 오랜 갈등을 빚었다. 앞서 연방검찰은 트럼프 대통령의 지시로 애초의 불기소 방침을 뒤집고 지난 25일 코미 전 국장을 의회에서의 허위 진술과 의회 절차 방해 혐의로 기소했다.

트럼프 대통령은 지난 26일 트루스소셜에서 코미 전 국장에 대해 “더러운 경찰(Dirty Cop)”이라고 맹비난했다.

코미의 후임자인 레이 전 국장은 트럼프 대통령이 지난해 대선 승리 후 자신의 측근인 캐쉬 파텔 현 FBI국장을 후임자로 내정했다고 발표함에 따라 지난 1월 트럼프 2기 출범에 즈음해 임기가 남아있는 상황에서 자진 사임했다.

레이 역시 재임 중 FBI가 트럼프 대통령의 집권 1기후 기밀자료 불법 반출 혐의 사건과 관련해 플로리다주의 트럼프 저택 마러라고를 압수수색한 일로 트럼프 대통령의 눈밖에 난 것으로 여겨져왔다.