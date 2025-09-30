[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 2026년도 상·하수도분야 국비지원 신규사업으로, 노후상수관망 정비사업, 상언 농어촌마을하수도 정비사업, 맨홀추락방지시설 설치사업 3건에 사업비 403억원을 확보했다고 29일 밝혔다.

성주군은 그동안 경북도, 대구지방환경청, 환경부를 수차례 방문해 상·하수도정비의 시급성과 필요성을 적극 건의한 결과 이번 성과를 이끌어냈다.

상수도분야로 성주군 노후상수관망 정비사업 220억원으로, 선남면, 용암면, 벽진면 일원 노후된 상수관망을 정비해 누수저감을 통해 지역 주민에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하게 됐다.

하수도분야로 상언농어촌마을하수도 정비사업 총사업비 130억원으로, 용암면 소재지 주변지역으로 하수처리구역을 확대하고 하수처리 효율을 증대해 방류 수역의 수질 개선과 쾌적한 주거 환경을 조성하는데 한걸음 다가서게 됐다.

또 극한강우 시 맨홀 추락으로 인한 사고를 예방하기 위해 맨홀추락방지시설 설치사업 53억원을 확보해 성주군 중점관리지역인 성주읍 소재지내 맨홀을 집중 정비해 나갈 계획이다.

성주군 상하수도사업소 관계자는 “상·하수도시설은 군민의 기본적인 생활에 필요한 시설로써, 조속히 사업을 추진하여 쾌적한 생활환경 개선과 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 최선을 다할 것”이라고 말했다.