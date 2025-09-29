[헤럴드경제 = 김상수 기자] “조상님께 중국산 플라스틱 쓰레기를 바친다?”

트럭에 가득 찬 멀쩡한 꽃이 통째로 버려진다. 도대체 무슨 일일까?

이건 진짜 꽃이 아니다. 바로 조화, 플라스틱으로 만든 가짜 꽃이다.

명절 때마다 전국 주요 추모지에선 어김없이 이 같은 풍경이 펼쳐진다. 추모 행렬마다 새로운 조화가 쏟아지고, 기존 조화는 고스란히 쓰레기 행이다. 조화 절대다수(99.8%)는 중국산. 결국 조화는 이내 중국산 플라스틱 쓰레기가 된다.

달리 표현하면, 명절을 맞이해 조상님과 순국선열을 기리고자 ‘중국산 플라스틱 일회용 쓰레기’를 바치고 있는 셈이다.

철심에 갖가지 플라스틱 형태가 뒤섞여 있으니 분리배출 및 재활용도 어림없다. 그냥 모두 소각하거나 묻힌다. 조상을 기린다는 명목으로 비용을 써가면서 후손과 지구에 플라스틱 쓰레기를 더해주는 풍경, 이젠 정말 바꿀 수 없을까.

조화를 왜 쓸까. 생화보다 가격이 저렴한 탓도 있지만, 더 큰 이유는 관리가 편해서다. 추모용 조화를 자주 산다는 박모(45) 씨는 “생화가 너무 빨리 시들어서 금방 보기 싫어지고 관리가 어렵다”며 “꽃을 아예 안 하자니 뭔가 부족한 느낌이 들어서 조화를 사게 된다”고 전했다.

현실적으로 추모용 생화를 구하기 힘든 이유도 있다. 도시에서부터 생화를 사 가기도 힘들고, 전국 주요 추모지 인근에서도 보관 문제 등의 이유로 조화만 파는 곳이 대부분이다.

업계에 따르면, 유통되는 조화의 99.8%가 중국산으로, 주 소재는 플라스틱이다. PE·나일론·PVC 등 합성 소재로 구성됐다. 철심까지 더해지니 분리배출도 사실상 불가능하다. 결국 소각되거나 묻히는 쓰레기로 처리된다.

국립대전현충원에서만 연간 버려지는 조화 쓰레기는 약 100t에 달하는 실정이다. 3~4일꼴로 1t 트럭 한 대 분량의 쓰레기가 쏟아지는 꼴이다. 이 현충원 한 곳에서만 이 정도로, 전국 추모객으로 따지면 상상하기 어려운 규모다.

조화 사용을 제한하는 법안도 발의돼 있다. 임이자 국민의힘 의원이 대표발의한 ‘자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 일부개정법률안’은 공설묘지 및 법인묘지, 국립묘지 등에 플라스틱 조화 사용을 금지하는 게 골자다.

임 의원은 법안 제안 이유로 조화 쓰레기의 폐해를 상세히 언급했다. 조화가 합성섬유와 철심(중금속)으로 만들어져 재활용이 불가능하고 소각ㆍ매립 처리되면서 탄소배출량도 증가한다.

특히, 햇볕에 3개월 이상 노출될 경우 풍화돼 미세플라스틱이 생성되면서 화학물질이 발생하는 등 환경 오염과 인체 건강에도 해롭다는 게 법안 발의 배경이다. 전국 470개 공원묘지에서 연간 1557t의 조화 쓰레기가 발생하고 있고 이에 따른 탄소 배출량도 4304t에 이른다.

매년 명절이 되면 지방자치단체들도 조화 쓰레기 절감에 갖가지 노력을 기울이는 중이다. 국회에서 해당 법안이 계류 중이지만, 지자체 차원에서 선도적으로 조화 반입을 금지하는 식이다.

광주도시공사는 오는 추석 명절부터 추요 추모공원에 플라스틱 조화 반입을 전면 금지하기로 했다.

생화나 드라이플라워 등 친환경 소재 조화만 반입 가능하고, 11월부턴 묘지 내 설치된 플라스틱 조화를 전량 수거하기로 했다.

경남 진주시는 오는 추석에 성묘객을 대상으로 생화 나눔 행사를 진행한다. 조화 사용을 근절하는 차원에서 생화 사용을 적극 홍보할 예정이다.

전북 전주시설공단도 친환경 성묘 문화를 정착시키고자 묘원 내 조화 반입을 제한하는 등 이미 다수 지자체에서 조화 사용을 제한하고 있다.

김해시청은 이미 2022년에 전국 최초로 공원묘지 내 플라스틱 조화를 사용하지 못하도록 했고, 이를 통해 지역 내 공원묘지 4만7000여기 묘지에 있던 플라스틱 조화가 1년여 만에 전량 사라지는 효과를보기도 했다.