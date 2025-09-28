[헤럴드경제=이태형 기자]모바일 신분증, 우체국 인터넷 예금 등 26일 대전 국정정보자원관리원(국정자원) 화재로 중단됐던 서비스 일부가 다시 가동됐다.

행정안전부는 28일 22시 현재 대전 국정자원 화재로 인해 중단됐던 647개 서비스 중 모바일신분증, 우체국 인터넷 예금 등 30개 서비스가 복구됐다고 밝혔다.

복구 작업은 국민 안전과 재산, 경제활동에 영향을 미치는 시스템을 최우선으로 시스템 중요도 등 등급제에 따라 우선순위를 두고 진행되고 있다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행안부 장관)은 “국민들의 불편을 최소화하기 위해 투명하게 상황을 공유하고, 업무 연속성 유지를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이하는 28일 22시 기준 복구 완료 목록.

▷행안부 모바일신분증(발급 불가) ▷행안부 LDAP (정부디렉터리시스템 Lightweight Directory Access Protocol) ▷행안부 문서유통시스템 ▷행안부 복합인증시스템 ▷행안부 정부암호이용시스템 ▷행안부 모바일메시지시스템 ▷행안부 GIS(Geographic Information System) 기반통합시스템(대민) ▷행안부 GIS(Geographic Information System) 기반통합시스템(행정) ▷국무총리실 국정관리시스템 ▷기재부 디지털예산회계시스템(디브레인) ▷환경부 배출권등록시스템 ▷환경부 상세등록부시스템 ▷환경부 온실가스종합정보센터 ▷관세청 대표홈페이지 ▷관세청 내부정보통합 ▷관세청 국회답변 ▷통계청-통계데이터센터 ▷과기정통 학사행정 ▷과기정통 우체국금융-인터넷예금 ▷과기정통 우체국금융-스마트예금 ▷과기정통 우체국금융-금융상품몰 ▷과기정통 우체국금융-인터넷보험 ▷과기정통 우체국금융-스마트보험 ▷복지부 보건의료빅데이터시스템 ▷복지부 노인맞춤형돌봄시스템 ▷복지부 취약노인지원시스템 ▷해수부 해운항만물류정보시스템 ▷해수부 해양안전종합정보 ▷금융위원회 FIU(Financial Intelligence Unit) 심사분석 ▷금융위원회 FIU(Financial Intelligence Unit) 홈페이지