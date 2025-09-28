[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 28일 오전 마포구청 대회의실에서 국가정보자원관리원 화재로 발생한 정부 서비스 중단 사태에 대응하고자 긴급 비상대책회의를 열었다.

이번 회의는 지난 26일 밤 대전 국가정보자원관리원에서 노후 리튬배터리 교체 작업 중 발생한 화재로 정부24 등 주요 정부시스템이 마비되면서 구민 불편이 우려됨에 따라 마련됐다.

박강수 구청장이 직접 회의를 주재, 관련 국장이 참석해 ▲현재 중단된 서비스 현황 ▲구민 생활에 미치는 영향 ▲즉각적인 안내 및 대체 수단 마련 방안 등을 심도 있게 논의했다.

마포구는 우선 관내에서 활용되는 정부 연계 시스템을 전수 조사해 서비스 차질 범위를 확인, 서울시 및 중앙부처와 협의하여 민원인 불편을 최소화할 수 있는 대체 수단을 강구하고 있다.

또 문자메시지를 통해 구민들에게 ▲정부시스템과 연계된 각종 서비스 일시 중단 ▲민생회복 소비쿠폰 선불카드의 즉시 발급 어려움 ▲무인민원발급기 이용 불가 사항 등을 신속히 안내했다.

박강수 마포구청장은 “구민들의 생활 불편이 최소화될 수 있도록 구 차원에서 할 수 있는 모든 조치를 다하겠다”며 “서울시와 중앙부처와 협력해 조속한 정상화가 이루어질 수 있도록 대응 체계를 강화하겠다”고 말했다.