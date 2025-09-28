[헤럴드경제=권남근 기자] 중국이 연중 최대 휴가기간인 국경절 연휴 기간(10월 1∼8일) 여행과 고향 방문으로 연인원 23억명 이상이 이동할 것이라는 전망을 내놨다.

관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 중국 교통운수부 책임자는 이날 브리핑에서 올해 국경절 연휴 중국 전체 인구 유동량이 23억6000만명(이하 연인원)에 달할 것이라고 밝혔다.

일평균 이동 인구는 2억9500만명으로 작년 국경절 연휴의 일평균 유동량(2억8600만명)에 비해 3.2% 늘어날 것으로 예측됐다.

중국 당국은 이번 연휴 기간 자가용 운전 이동 인구가 18억7000만명으로 전체 이동량의 80%가량을 차지하고, 연휴 초반과 후반 같은 피크 시기 고속도로 이동 차량이 7000만대(전기차 등 신에너지차 1400만대)에 이를 것이라고 예상했다.

중국 교통운수부는 중국인의 국내외 관광도 증가할 것이라고 전했다.

중국 국내의 경우 남부 광저우와 청두·베이징·상하이·시안·항저우·난징·충칭 등 도시권역 인기가 지난해 수준을 넘어섰고, 해외여행은 러시아·일본·한국·동남아시아 등으로 향하는 사람이 늘어날 것이라고 내다봤다.