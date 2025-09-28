[헤럴드경제=권남근 기자] 중국이 연중 최대 휴가기간인 국경절 연휴 기간(10월 1∼8일) 여행과 고향 방문으로 연인원 23억명 이상이 이동할 것이라는 전망을 내놨다.

중국인 단체관광객[헤럴드DB]

관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 중국 교통운수부 책임자는 이날 브리핑에서 올해 국경절 연휴 중국 전체 인구 유동량이 23억6000만명(이하 연인원)에 달할 것이라고 밝혔다.

일평균 이동 인구는 2억9500만명으로 작년 국경절 연휴의 일평균 유동량(2억8600만명)에 비해 3.2% 늘어날 것으로 예측됐다.

중국 당국은 이번 연휴 기간 자가용 운전 이동 인구가 18억7000만명으로 전체 이동량의 80%가량을 차지하고, 연휴 초반과 후반 같은 피크 시기 고속도로 이동 차량이 7000만대(전기차 등 신에너지차 1400만대)에 이를 것이라고 예상했다.

중국 교통운수부는 중국인의 국내외 관광도 증가할 것이라고 전했다.

중국 국내의 경우 남부 광저우와 청두·베이징·상하이·시안·항저우·난징·충칭 등 도시권역 인기가 지난해 수준을 넘어섰고, 해외여행은 러시아·일본·한국·동남아시아 등으로 향하는 사람이 늘어날 것이라고 내다봤다.


