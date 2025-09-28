금융위 등 관계부처, ‘원스톱 서비스’ 협의 중 계좌 정지, 명의 도용 등 일일이 신고해야 돼 한번에 처리 가능토록…피해확산 신속히 제동 정부, 보이스피싱 피해 근절 대책 연이어 발표

[헤럴드경제=김벼리 기자] “금융사 콜센터, 금융감독원, 금융결제원, 한국정보통신진흥협회, 경찰서까지…”

그동안 보이스피싱(전화금융사기) 피해자가 구제를 받기 위해서는 각 기관에 일일이 찾아다니며 신고를 해야 하는 번거로움이 적지 않았다. 하지만 앞으로 신고 절차를 ‘한번’으로 압축하는 제도가 도입될 전망이다. 금융위원회를 비롯해 관련 부처가 보이스피싱 피해 신고 절차를 한번에 지원하는 ‘보이스피싱 원스톱 서비스’ 도입을 추진하고 있는 것으로 확인됐다.

28일 헤럴드경제 취재를 종합하면 금융위원회와 과학기술정보통신부 등 정부 부처를 비롯해 산하 기관들은 최근 ‘보이스피싱 원스톱 서비스’ 도입을 위한 협의를 시작했다. 보이스피싱 피해 확산을 효율적으로 막기 위한 취지다.

현행 제도에서는 보이스피싱 피해자가 피해 확산을 막고 구제를 받기 위해서는 금융·통신·경찰 등 관련 기관과 회사에 하나하나 신고를 해야 한다.

금융감독원 ‘보이스피싱지킴이’에 따르면 보이스피싱 전화나 문자를 받고 사기범에게 이체·송금을 하거나 개인정보 정보를 제공하는 등 피해를 본 보이스피싱 피해자는 우선 입금 또는 송금 금융사 콜센터에 전화해 피해 신고를 하고 계좌 지급 정지를 신청해야 한다. 개인정보 유출이나 악성 애플리케이션(앱) 설치가 의심되는 경우에는 금감원을 통해 개인정보 노출 사실을 등록하고, 금융결제원을 통해 계좌 지급정지를 신청해야 한다. 한국정보통신진흥협회를 통해 명의가 도용된 휴대전화 개설 여부를 조회하고, 경찰서에서 사건·사고 사실 확인원 등 증빙서류를 받아 영업점에 피해구제를 신청해야 한다.

그동안 관련 업계에서는 보이스피싱 피해자의 불편함을 줄이고 추가 피해를 효과적으로 막기 위해 관련 절차를 간편하고 신속하게 바꿔야 한다는 지적이 나왔다.

이번에 추진하는 서비스에는 번거로운 보이스피싱 피해 대응 절차를 한번에 처리할 수 있는 IT 기술이 적용하는 방안이 검토되고 있다.

이번 협의에 참여 중인 한 정부 기관 관계자는 “현재 보이스피싱 피해자가 여기저기 찾아가면서 확인하고 인증하고 조치해야 하는 것들을 좀 더 쉽게 해 피해가 확산하는 걸 빠르게 차단할 수 있는 서비스에 대해 협의 중”이라며 “앞서 발표된 피해 예방 강화 방안에 더해 피해 확산도 효과적으로 막을 수 있는 방법에 대해 실무적으로 논의하고 있는 단계”라고 말했다.

경찰에 따르면 보이스피싱 피해 건수는 2021년 3만982건에서 2022년 2만1832건, 2023년 1만8902건으로 줄다가 지난해 2만839건으로 반등했다. 피해액도 2021년 7744억원에서 2023년 4472억원으로 줄었다가 작년 8545억원으로 급증했다. 올해도 보이스피싱 피해는 빠르게 늘고 있다. 7월 기준 보이스피싱 누적 건수는 1만4707건, 피해액은 7766억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 25.3%, 2배 증가했다.

정부는 보이스피싱 피해를 근절하기 위한 다양한 대책들을 내놓고 있다.

당정은 지난 25일 ‘보이스피싱 통합대응단’을 발족하고 보이스피싱 관련 국민의 재산을 보호하기 위해 예방·재발 방지 대책을 신속히 마련하기로 했다. 구체적으로 관계기관 통합대응체계 구축, 첨단기술을 활용한 범행 탐지 강화, 금융권 등 피해 방지 배상 책임 강화, 수사·처벌 강화에 중점을 둔 대책 등을 추진한다.

앞서 금융위도 관계기관 합동 ‘보이스피싱 근절 종합대책’을 발표하며 금융사 등 보이스피싱 예방에 책임 있는 주체가 피해액을 배상하도록 하는 ‘보이스피싱 무과실 배상책임’ 법제화를 추진한다고 밝혔다. 또한 금융사에 보이스피싱 전담 부서를 설치하고 보이스피싱 피해가 발생하기 전 금융사가 효과적으로 범죄 의심 계좌를 탐지하고 계좌 지급정지 등 조치를 할 수 있는 ‘보이스피싱 AI(인공지능) 플랫폼’도 선보일 계획이다.