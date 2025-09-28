[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구테크노파크(이하 대구TP) 대구라이즈사업본부는 대구 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 성공적인 수행을 위해 ‘대구라이즈위원회’를 중심으로 대구시(대구RISE센터)·대학·지역산업계·지역혁신기관·출자출연기관(분원)·이전공공기관·산업단지공단 등 지역 혁신기관이 참여하는 지역 내 거버넌스를 구축·운영한다고 28일 밝혔다.

이에 따라 지난 26일 대구TP 대구라이즈사업본부와 대구경북과학기술원, 한국로봇산업진흥원, 대구경북첨단의료산업진흥재단 등 대구지역의 정부출연기관은 다자간 협력체계 증진으로 RISE 사업 연계 추진 등 내용을 담은 업무협약(MOU)를 채결했다.

지·산·학·연 거버넌스 체계 구축을 위해 각 기관들은 지역 혁신을 위한 산·학·연·관 연구장비 및 현장캠퍼스 활용한 공동 연구개발 추진, 지역 미래산업 맞춤형 혁신인재 양성 및 정주·채용 확대를 위한 협력, 지역 기업의 역량 강화를 위한 컨설팅, 장비 지원, 전문인력 양성, ‘대구 Univer-City 얼라이언스(총괄협의체)’ 공동 운영 등을 적극 협력하고 지원할 계획이다.

또 이번 업무협약식에는 대구RISE사업의 핵심 목표인 향후 5년간 지역 정주취업율 25%, 5대 미래산업 종사자수 5만 명 및 기술기반 창업기업 수 1만개 달성을 위한 심도 있는 의견을 나눴다.

김한식 대구TP 원장은 “이번 지산학연 거버넌스 구축을 위한 다자간 업무협약으로 대학과 산업, 기관이 긴밀히 연결돼 대구라이즈사업의 성공적인 성과인 지속 가능한 상생 협력 지역혁신체계를 구축할 수 있도록 대구TP가 전담기관으로서의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.