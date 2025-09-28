초등 4학년~ 중학교 3학년 대상 생성형 AI 교육 및 ‘챗GPT’ 활용 경진대회 운영 10월 25일까지 선착순 모집, AI 활용 팀 합동으로 실생활 문제 해결 방안 발굴

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 생성형 인공지능(챗GPT)을 활용해 일상 속 문제를 해결할 아이디어를 발굴하는 ‘2025 성동 AI 아이디어 챌린지’를 오는 11월 한 달간 운영한다.

이를 위해 구는 대회 참가자를 10월 25일까지 선착순 모집한다.

‘성동 AI 아이디어 챌린지’는 초등·중학생들이 챗GPT로 대표되는 생성형 인공지능(AI)을 올바르게 활용하는 방법을 익히고, 이를 활용해 새로운 창작물을 직접 함께 만들어보며 미래 기술에 대한 활용 역량을 강화할 수 있도록 마련됐다.

이번 챌린지는 성동구 내 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지 총 50명의 학생을 대상으로 진행된다. 참가자들은 11월 한 달간 매주 토요일 성동 AI·미래기술체험센터에서 교육을 이수하고, ‘AI 활용 경진대회’에 참여하게 된다.

챌린지는 생성형 인공지능(AI) 활용 교육, 팀별 아이디어 회의 및 발표 준비, 경진대회, 인공지능(AI) 분야 기업 탐방 총 4단계로 구성되어 있다.

먼저, 5인 1팀(총 10팀)을 구성하고, 생성형 인공지능(AI) 활용 사례와 챗GPT 활용에 대한 교육을 받게 된다.

이어 교육 전문가 멘토의 도움을 받아 성동구의 환경, 교육, 문화 등 다양한 주제에 대한 해결 방안을 팀별로 기획하고, 발표 자료를 제작한다.

제작한 자료는 11월 22일 열리는 경진대회에서 팀별 발표 후 평가 및 시상식이 진행되며, 상위 5개 팀(최우수 2팀, 우수 2팀, 협업상 1팀)에게는 성동구청장상을 수여할 예정이다.

마지막으로 11월 29일에는 글로벌 소프트웨어 기업 오라클(Oracle) 현직자 특강 및 기업 탐방을 통해 인공지능(AI) 분야의 진로를 탐색하는 기회를 제공한다.

챌린지에 참여를 원하는 성동구 학생은 오는 10월 25일까지 홍보물에 게재된 정보무늬(QR코드)를 통해 신청하면 되며, 참가 접수는 선착순으로 진행된다.

정원오 성동구청장은 “이번 챌린지를 통해 아이들이 AI를 활용해 우리 사회에 기여하는 방법을 배우고, 미래 인재로 성장하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 변화하는 미래 사회에 대비할 수 있는 다양한 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다.