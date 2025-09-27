윤호중 “국민안전·국민재산보호, 경제활동에 미칠 악영향 최소화에 전력”

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 27일 오후 윤호중 장관 주재로 ‘국가정보자원관리원(국정자원) 행정정보시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부’(중대본) 회의를 개최했다고 밝혔다.

중대본은 피해 상황의 파악과 수습을 위해 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부 등 장애 시스템을 소관하는 부처와 함께 대응하고 있다. 상황총괄반, 업무연속성반, 장애조치반 등을 둬 현장상황 파악과 장애조치에 집중하고 있다.

전소된 배터리 384대 중 250여대를 반출함에 따라 복구에도 진척을 보이고 있다.

장애조치는 이날 중으로 항온항습기 복구, 내일까지 네트워크 장비를 복구한다. 그리고 정보시스템을 안전하게 보전하기 위해 선제적으로 가동을 중단시킨 행정정보시스템에 대한 재가동 여부를 확인한다.

행안부는 “성공적으로 작업이 완료된다면 정보시스템을 안전하게 보전하기 위해 중단했던 시스템 551개를 단계적으로 재가동할 수 있게될 것”이라고 밝혔다.

복구는 우선 화재 피해를 입지 않은 시스템 대한 재가동이 이뤄진다.

재가동은 국민안전, 국민 재산과 경제활동에 영향을 미치는 시스템을 최우선으로 하고, 시스템 중요도 등 등급제에 따라 우선순위를 두고 진행할 예정이다.

화재에 직접적 피해를 입은 7-1전산실 내 96개 시스템에 대해서는 물리적 손상으로 인해 국정자원 내 가용자원을 활용해 이전 복구를 검토하고 있다. 대구센터 내 민관협력형 클라우드 서비스로 이전을 검토한다.

윤 장관은 “배터리의 위험성을 미리 인지해 이를 낮추기 위해 진행했던 작업이 사고로 이어진 데 대해 안타깝다”며 “국민안전, 국민재산보호와 경제활동에 미칠 악영향을 최소화하는데 온 힘을 쏟아줄 것”을 당부했다.