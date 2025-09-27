국민신문고·인터넷 우체국·정부24 등 나머지 211개는 행정내부망 서비스

[헤럴드경제=김은희 기자] 대전 국가정보자원관리원 전산실 화재로 멈춘 정부 전산시스템 647개 중 436개가 국민이 직접 이용하는 인터넷망 서비스인 것으로 파악됐다.

국정자원 행정정보시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부는 27일 오후 5시 기준 보고서를 통해 “가동 중단 전산시스템 647개 중 대국민서비스가 436개고 나머지 211개는 공무원 업무용 행정내부망 서비스로 확인됐다”고 밝혔다.

가동이 중단된 서비스에는 ▷권익위원회 국민신문고 ▷과학기술정보통신부 인터넷우체국 ▷보건복지부 복지로·사회서비스포털 ▷행정안전부 정부24·국민비서·모바일 신분증·정보공개시스템·온나라문서·안전신문고·안전디딤돌 ▷조달청 나라장터·종합쇼핑몰 등이 포함된다.

중대본 보고서에 따르면 전날 오후 8시 15분경 국정자원 5층 전산실에서 발생한 화재는 작업자 13명이 리튬배터리를 교체하던 작업 중 배터리 1개에서 불꽃이 튀어 발화된 것으로 추정된다.

이번 화재로 1명이 1도 화상을 입었고 100명은 자력 대피했다. 647개 전산시스템 운영이 중단됐다. 배터리 384개는 전소된 것으로 추정한다.

소방청은 화재 발생 10시간이 지난 이날 오전 6시 30분께 초진에 성공했으나 화재를 완전히 진압하는 데에는 시간이 다소 걸릴 것으로 보고 있다.

소방당국은 이날 오후 2시 기준 장비 67대와 인원 227명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있다. 오전 6시 기준 내부 온도가 80도에 달하는 만큼 배연 작업과 함께 화재를 진압 중이다.