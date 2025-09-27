금융권 긴급 대응회의 개최 예상 서비스 장애 상황 등 긴급 점검 국민 불편 최소화 위한 대응 등 주문

[헤럴드경제=김은희 기자] 지난 26일 밤 발생한 국가정보자원관리원 화재로 금융회사 애플리케이션 내 일부 서비스에 장애가 발생하고 있는 가운데 금융당국이 위기상황대응본부를 꾸려 업권별 영향을 점검하는 등 대응하고 있다. 금융당국은 시스템 복구가 이뤄질 때까지 금융권 상황을 예의주시하고 필요시 즉각 대응조치를 취할 예정이다.

금융위원회는 27일 권대영 부위원장 주재로 금융감독원, 한국거래소·금융결제원 등 유관기관, 각 업권 협회와 ‘국가 전산센터 화재 대응 금융권 긴급 점검회의’를 열고 금융권 영향과 소비자 피해 최소화를 위한 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

금융위에 따르면 이번 화재로 인한 전산장애로 금융서비스에는 ▷주민등록증 진위여부 확인 등 신분확인 절차 ▷인터넷 지로, 과금 납부 등 행정기관과 연계된 금융서비스 ▷우체국과 연계된 금융서비스 등에 장애가 예상된다. 세부적인 금융서비스 장애 상황과 조치 방안에 대해서는 국가정보자원관리원 장애 복구 상황과 각 금융회사의 현장 확인 등을 거쳐 적시에 대응해 나갈 예정이다.

금융위는 향후 추가 회의를 통해 세부적인 예상 장애 상황을 면밀히 확인하고 국가정보자원관리원 복구 상황을 봐가며 적기에 상세한 대국민 안내 등 조치를 하겠다는 방침이다.

금융당국은 이날 전 업권 금융회사에 “금융 서비스상 장애로 국민이 불편을 느끼지 않도록 세부적인 금융서비스 장애 내용과 대체 거래 수단도 적시해 상세히 알릴 것”을 지도·요청했다.

아울러 “금융서비스 장애로 인해 고객이 불측의 피해를 보지 않도록 금융회사별로 세심한 대응 계획을 마련하고 사태가 안정화될 때까지 대응센터를 구축해 당국과 긴밀한 소통을 해달라”고 당부했다.