[헤럴드경제=김보영 기자] 루게릭병 투병 중에도 희망을 잃지 않고 일상을 전해온 유튜버 필승쥬(본명 강승주)가 32세의 나이에 사망했다.

유가족은 26일 필승쥬의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 필승쥬의 사망 소식을 전했다.

필승쥬는 약 7만명의 구독자를 보유한 유튜버로, 2022년부터 유튜브를 통해 루게릭병 투병기를 올리며 팬들과 소통했다.

첫 영상에서 필승쥬는 “20대이지만 루게릭 환자다. 오늘이 제일 건강한 제가, 든든한 가족들과 친구들과의 일상을 기록하고자 유튜브를 시작했다”고 알렸다.

그는 힘든 와중에도 희망을 잃지 않고 긍정적인 에너지를 전하는 모습으로 많은 이들에게 용기를 줬다.

루게릭병의 공식 명칭은 근위축성측삭경화증으로, 운동신경이 선택적으로 파괴되면서 근력이 약해지고 근육이 마르는 퇴행성 신경질환이다.

이 질환은 ‘루게릭’이라는 미국의 유명 야구선수가 이 질환을 앓게 된 이후 대중에게 널리 알려지면서 선수의 이름을 따라 ‘루게릭병’으로 불리게 됐다.

루게릭병의 원인은 아직까지 정확하게 밝혀지지 않았으며, 확실한 치료법 역시 없는 상태다. 우리나라에서는 농구선수 출신 박승일 승일희망재단 공동대표가 이 질환을 앓다가 세상을 떠난 바 있다.

필승쥬의 부고 소식을 접한 네티즌들은 “그곳에선 맘껏 뛰어놀며 행복하고 건강하시길 바란다”, “이제 자유롭고 행복해지시길” 등 고인의 명복을 빌었다.

필승쥬의 빈소는 한일병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 오는 27일 오전 8시 30분이며, 장지는 진주시 안락공원이다.