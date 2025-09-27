[헤럴드경제=신혜원 기자] 추석 연휴를 앞둔 다음 주에는 완연한 가을날이 이어지다가 주 후반에 일부 지역에 비 소식이 있다.

기상청에 따르면 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠으나, 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 벌어지는 곳이 있겠으니 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 각별히 유의해야 한다.

월요일인 29일 아침 최저기온은 14∼20도, 낮 최고기온은 23∼26도로 예보됐다.

29일 전남 남해안과 제주도에는 아침에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 하늘은 중부지방을 중심으로 대체로 맑은 가운데 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 비가 잦아들면서 맑아지겠다.

30일은 전국에 가끔 구름이 많겠고 아침 최저기온은 14∼19도, 낮 최고기온은 24∼27도가 되겠다.

1일 이후에도 아침 기온은 14∼21도, 낮 기온은 22∼28도 정도로 평년보다 조금 높을 것으로 예보됐다.

추석 연휴가 시작되는 3일에는 전남권과 경남권, 제주도에 비가 내리겠다.