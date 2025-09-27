1회 충전 최대 460㎞ 주행가능 가속 제한 보조 기능 등 안전성능 강화 인상적 넉넉한 공간, 거주성 만족도 높아 보조금 적용시 4000만원 초반대부터 구매 가능 중국 전용 모델 대비 비싼 가격 국내 소비자 평가는 과제로 남아

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아 순수 전기차 브랜드 ‘EV 시리즈’의 첫 번째 준중형 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ‘EV5’가 국내 전기차 시장에서 도전장을 내밀었다.

현대자동차그룹 산하 완성차 브랜드가 다양한 세그먼트에서 전기차를 내놨지만, 국내외를 막론하고 가장 많은 수요층을 두고 있는 ‘준중형급 전기 SUV’ 명패를 단 모델은 사실상 EV5가 처음이다.

과연, ‘SUV 명가’로 자리매김한 기아가 국내 전기차 시장에서도 ‘스포티지’와 같은 흥행 기록을 달성할 수 있을까. 앞서 지난달 23일 열린 미디어 시승행사에서 EV5를 타고 경기도 하남시에서 가평의 한 카페를 오가는 약 95㎞ 구간을 달려봤다.

디자인을 먼저 살펴보면, 사실 EV5는 앞서 지난해 11월 중국 시장에 한발 앞서 출시된 모델이다. 그 때문일까. 첫인상은 ‘신선하다’는 느낌보다 편안한 익숙함이 더 크게 다가온다.

물론 긍정적인 의미다. 사실 EV5뿐만 아니라 아랫급인 EV3에서도 비슷한 느낌을 받았는데, 이는 수직으로 배열된 LED 헤드램프와 스타맵 시그니처 라이팅이 적용된 주간주행등(DRL)과 같이 기아 ‘EV 시리즈’ 특유의 패밀리룩 때문 아닐까 싶다. 기아의 이같은 행보는 같은 제조사이면서도 ‘정체성’이라고는 찾아볼 수 없는 일부 다른 경쟁사 행보보다는 훨씬 나아보인다.

실내는 간결한 디자인과 넉넉한 공간활용성 모두 만족스럽다. EV5의 차체 크기는 전장 4610㎜, 전폭 1875㎜, 전고 1675㎜, 휠베이스(축간거리) 2750㎜다. 수치상으로 내연기관 준중형 SUV 스포티지와 비슷한 수준이지만 실제 2열에 앉았을 때 체감되는 거주성, 공간감은 확실히 EV5가 더 크다.

특히, 지면과 수평을 이루는 각도로 낮게 접혀 트렁크와 풀플랫으로 연결되는 기능을 갖춘 시트, 간식을 먹거나 노트북 작업을 하는 등 다용도로 활용할 수 있는 시트백 테이블, 뒷좌석 승객이 슬라이딩 방식으로 열어 사용할 수 있는 확장형 센터콘솔 등은 왜 기아가 EV5 앞에 ‘패밀리 SUV’라는 수식어를 붙였는지 알게끔 한다.

EV5에는 기아 내수용 ‘EV 시리즈’ 가운데 최초로 중국 CATL의 삼원계(NCM) 배터리가 탑재했다. 81.4㎾h의 NCM 배터리와 더불어 160㎾급 전륜구동 모터와 후륜 멀티링크 서스펜션을 갖춘 EV5는 최고 출력 160㎾, 최대 토크 295Nm의 힘을 발휘한다.

실제 주행에서 느껴지는 동력성능은 말 그대로 무난하다. 가속페달을 누르는 힘과 정비례하는 전기차 특유의 가속감도 만족스러웠고, 제동 성능도 운전자의 예상 범위를 벗어나지 않았다.

전비는 5.0㎞/㎾h, 1회 충전 시 최대 주행가능 거리는 460㎞다. 이날 직접 충전을 해 보지 못했지만, 350㎾급 충전기로 배터리 충전량 10%에서 80%까지 충전하는 데 약 30분이 소요된다고 한다.

이번 시승에서 가장 인상적인 부분은 단연 신차에 적용된 각종 주행안전·편의 사양이다. 일상에서 활용도가 높은 차선 유지 보조(LKA) 기능의 경우 차량의 적극적인 개입과 더불어 안정성 측면에서 가장 만족스럽니다. 일반 국도 및 고속도로 구간은 물론 곡선이 심한 인터체인지 진입로에서도 시속 70㎞ 미만 속도에선 안정적인 움직임을 보여준다.

현대차그룹 최초로 적용된 ▷가속 제한 보조 ▷페달 오조작 안전 보조 기능도 빼놓을 수 없다. 가속 제한 보조는 차량이 시속 80㎞ 미만의 속도로 주행 중인 상황에서 운전자가 가속 페달을 깊고 오랫동안 밟아 가속하는 상황이 발생했을 때 운전자에게 1차로 클러스터 팝업 메시지를 통해 경고를 하고 2차로 음성 메시지 경고를 하며 가속을 제한하는 기능이다. 운전자가 브레이크 페달만 밟거나 가속 페달에서 1초 이상 발을 완전히 뗄 경우 기능이 해제된다.

실제 전방에 차량이 없이 안전거리가 충분히 확보된 상황에서 가속페달을 힘껏 밟아보니 ‘가속 제한 보조 작동으로 가속을 제한합니다’라는 팝업 메시지가 뜨고, 알림 시간이 지나자 차량의 속도가 줄면서 경고음과 함께 ‘가속 제한 중입니다’, ‘전방을 주시하며 안전 운전 하십시오’라는 2차 안내가 나왔다.

김진욱 기아 차량구동제어개발1팀 책임연구원은 “가속 제한 보조는 시속 80㎞ 미만의 속도에서 작동하는 기능으로, 가속 페달을 깊게 밟은 시점의 차속 기준으로 작동한다”라며 “고속 주행 시에는 운전자가 의도적으로 가속 페달을 오랫동안 깊게 밟을 수 있기 때문에 이러한 조건을 설정했다. 단, 가파른 경사로를 오르거나 차량의 가속도가 비정상적으로 낮은 상태라면 작동하지 않는다”고 설명했다.

페달 오조작 안전 보조는 정차 상황에서 출발 시 전·후방에 장애물(차량 또는 벽)이 가까이 있을 때(1.5m 이내) 운전자가 가속 페달을 브레이크 페달로 오인해 급조작하는 경우 클러스터 팝업 메시지와 경고음을 통해 페달 오조작 상황임을 알리고 가속 제한과 제동 제어를 한다.

특히, 주차장이나 좁은 골목길, 혼잡한 도심처럼 정차했다 출발하는 경우가 잦을 때 운전자의 순간적인 착각이나 당황으로 인한 페달 오조작 사고를 방지하는 데 특화됐다.

하정우 기아 차량구동제어개발1팀 연구원은 “최근 페달 오조작 사고가 빈번하게 발생하면서 관련 법규를 제정하고 사고 방지 장치를 장착해야 한다는 논의가 활발히 이뤄지고 있지만, 이 순간에도 도로 위에서는 안타까운 사고가 계속 발생하고 있다”며 “이에 고객의 안전을 최우선으로 생각한다는 목표 아래, 관련 법규나 규제로 안전 보조 기능이 의무화되기 전에 선제적으로 사고 예방에 도움이 되는 기능을 개발하고 양산했다”고 말했다.

최근 급발진 이슈로 소비자들의 불안이 커진 상황에서 이 같은 안전기술이 양산형 모델에 도입된 것은 매우 반가운 일이 아닐 수 없다.

EV는 내외부 디자인, 동력성능과 다양한 안전·편의 사양 등 여러 방면에서 균형잡힌 발전을 보여준 모델이다.

기아에 남은 과제는 판매 가격에 대한 국내 소비자들의 평가다. EV5의 판매 가격은 롱레인지 ▷에어 4855만원(이하 전기차 세제혜택 적용 후, 개별소비세 3.5% 기준) ▷어스 5230만원 ▷GT 라인 5340만원이다. 정부 및 지자체 전기차 보조금을 고려할 경우 기본 트림인 에어를 기준으로 4000만원 초반(서울시 기준)부터 구매할 수 있을 것으로 예상된다.

이는 중국에서 판매 중인 EV5의 시작가격과 비교해 2000만원가량 더 비싼 수준이다. 물론 국내 법규 및 정책을 고려한 상품성, 차량에 적용된 각종 기술 등을 고려할 때 “(중국 판매용 모델과는) 아예 다른 차”라는 게 기아 측의 설명이 소비자들의 지갑을 열게 할 수 있을지 지켜봐야 할 것 같다.