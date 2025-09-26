-방송인 강남과 2MC 호흡 맞춘다

[헤럴드경제=서병기선임기자]“매 순간 음악은 저를 설레게 한다. 책임감 갖고 멋진 무대를 준비해 보겠다”

R&B 트로트 여제 린이 MBN ‘한일톱텐쇼’ 시즌2 MC를 통해 데뷔 25년 만에 처음으로 음악쇼 MC에 도전한다.

MBN ‘한일톱텐쇼’ 시즌2는 ‘2025 한일가왕전’에서 활약한 한일 국가대표 현역 가수들이 한일 양국의 명곡으로 차트의 정상을 차지하기 위해 무제한 명곡 전쟁을 펼치는 전 세계 유일무이한 ‘한일 명곡 차트쇼’다.

특히 한일 국가대표 현역 가수들이 부른 노래들 중 시청자들이 플레이한 영상의 조회 수를 집계해 100만 뷰 달성 시 실버 마이크를, 500만 뷰 달성 시 골드 마이크를 수여하는 등 시청자들의 선택으로 ‘한일톱텐쇼’ 명예의 전당에 등록된다. 국적 초월은 물론 장르까지 확장된, 파격적인 시도로 특별한 감동을 선사할 전망이다.

이와 관련 ‘현역가왕’ 시즌1 출연을 시작으로 R&B는 물론 트로트까지 섭렵하며 자신만의 음악 세계를 확장해왔던 ‘R&B 트로트 여제’ 린이 새로운 MC로 합류하면서 한일 양국의 고품격 명곡 전쟁에 화력을 더한다. 이미 ‘한일톱텐쇼’ 시즌1에서 멤버로 맹활약을 펼쳤던 린이 시즌2에서 강남과 함께 2MC로 호흡을 맞추는 것.

이에 린은 “올해로 음악을 시작한 지 벌써 25년 차가 됐는데 매 순간 음악은 저를 설레게 합니다. 발라드, R&B부터 트로트까지. 제가 사랑하는 음악을 할 수 있다는 것에 큰 행복을 느끼고 있습니다”라며 “한일 양국의 명곡을 시청자들에게 들려드리는 방송인 만큼, 가수로 참여할 때도 늘 매 무대를 소중하게 준비했는데요. 앞으로는 MC로서 조금 더 책임감을 가지고 최고의 아티스트들과 함께 멋진 무대를 잘 준비해 보겠습니다”라고 진심을 가득 담은 소감을 전했다.

이와 함께 ‘한일톱텐쇼’ 시즌2에는 한국 TOP7 박서진-진해성-에녹-신승태-김준수-최수호와 함께 ‘2025 한일가왕전’ 스페셜 대결에 등장, 일본 팀들을 놀라게 하며 한국팀에 승리를 안겼던 황민호가 고정 멤버로 합류한다.

또한 일본 TOP7으로는 무대 하나로 콘서트장을 만들어버린, 한국에 J팝 열풍을 불 지피고 있는 유다이와 ‘제2의 리에’로 등극한 마사야를 비롯해 타쿠야-쥬니-슈-신이 함께해 국경과 장르를 초월한 더 강력해진 ‘한일톱텐쇼’ 무대를 완성한다.

특히 유다이는 ‘한일톱텐쇼’ 시즌2 첫 출연을 앞두고 “‘한일톱텐쇼’에서 더 멋진 무대를 많이 선보이겠습니다. 한국 사랑해요”라는 설렘 가득한 소감을 전하기도 했다.

제작진은 “R&B는 물론 트로트까지 섭렵한 린을 비롯해 J팝 열풍에 불을 지피고 있는 유다이 등 새로운 얼굴이 합류하면서 한층 더 업그레이드된 ‘한일 톱텐쇼’를 만나게 될 것”이라고 전했다.