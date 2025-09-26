[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청이 ‘2025 인천 RISE 늘봄학교 비전 선포식’을 개최했다.

‘인천 RISE 늘봄학교’는 교육부 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 중점 과제로 2025년부터 2029년까지 경인교육대학교, 인천대학교, 인하대학교, 경인여자대학교, 재능대학교, 청운대학교, 안양대학교 등 7개 지역 대학이 개발한 114개 프로그램을 인천 지역 초등학교에 제공하는 사업이다.

지난 25일 열린 비전 선포식은 시교육청, 인천시, RISE 사업단, 7개 대학이 협력해 늘봄학교 운영 거버넌스를 공식화했다.

이날 발표한 공동 선언문에는 프로그램 개발·고도화, 유관기관 네트워크 조성, 전문 강사 양성, 인천형 모델 개발 등 4대 실천 과제가 담겼으며 지역과 함께 책임지는 미래 돌봄 생태계 구축 방향을 제시했다.

도성훈 교육감은 “이번 비전 선포식은 지역과 함께하는 인천형 늘봄학교의 정책 비전과 실행 전략을 대외적으로 선언하는 자리”라며 “교육청과 대학이 함께 만드는 공적 돌봄의 모범 모델이 되길 기대한다”고 말했다.

한편 시교육청은 이번 선포식을 계기로 대학·지역사회와 협력을 강화해 신뢰받는 늘봄학교 조성에 나설 계획이다.