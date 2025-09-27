텍사스A&M 대학교 공대생 사연 소개 노숙 벗어나 삼성 장학금 후원으로 학업 “고난으로 끝날 뻔한 인생 다시 쓰게 돼” 삼성, 1996년 텍사스 진출 후 인력 후원

[헤럴드경제=김현일 기자] 미국 텍사스A&M 대학교 공과대학은 최근 교내 홈페이지에 삼성의 후원으로 노숙자에서 공학도로 변신한 한 학생의 이야기를 소개해 화제를 모으고 있다.

텍사스A&M 대학교가 공개한 영상에 따르면 2027년 졸업 예정인 사만다 머튼은 8년 전까지만 하더라도 길 위에서 생활하는 노숙자였다. 그러나 주변 사람들의 도움으로 4년 간의 노숙 생활에서 벗어나 대학에 진학하기로 결심했다.

평소 물리학이나 공학에 관심을 갖고 있던 사만다는 여러 대학에 지원한 끝에 자신을 가장 먼저 받아준 텍사스A&M 대학교에 진학했다. 고대했던 대학 진학의 꿈을 이뤘지만 학비가 그녀의 발목을 잡았다.

학비 마련에 어려움을 겪던 사만다에게 삼성이 도움을 손길을 내밀었다. 텍사스주 삼성 오스틴 반도체 법인은 사만다에게 장학금을 전달하며 그녀가 계속 전기공학을 공부할 수 있도록 도왔다.

사만다는 영상에서 “1만 달러가 제 계좌로 입금될 거라는 이야기를 전해 듣고 울었다”고 말했다. 여기서 끝이 아니었다. 사만다는 올 여름 삼성 오스틴 반도체 법인의 인턴십 과정에도 참여하며 반도체 생산 현장을 경험하기도 했다.

사만다는 삼성의 후원에 대해 “단순히 제 교육을 지원한 것이 아니라 길에서 희망과 꿈 밖에 없던 누군가를 믿어준 것”이라며 “고난으로 끝날 수 있었던 이야기를 다시 쓸 수 있도록 도와줬다”고 감사함을 표했다.

해당 영상에 함께 등장한 퀴 란 테오 삼성 오스틴 반도체 인력 개발 담당자는 “텍사스 중부 지역의 많은 학생들이 고등교육을 받고 싶어 하지만 가장 큰 걸림돌은 학비”라며 “매년 수여하는 장학금이 텍사스의 인재 육성에 도움이 되길 바라고 있다”고 말했다.

이어 “삼성의 장학금과 펠로우십을 통해 더 많은 학생들이 삼성 오스틴에서 첨단 반도체 산업의 커리어를 쌓길 희망한다”고 덧붙였다.

텍사스A&M 대학교 공과대학도 “삼성 오스틴 반도체 같은 후원자들이 학생들에게 장학금 이상의 것을 제공하며 불가능을 가능으로 바꾸고 있다”고 평가했다.

지난 1996년 텍사스주 오스틴에 반도체 공장을 건설하며 진출한 삼성전자는 현재 테일러시에 370억달러(약 51조원)를 투자해 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 짓는 등 텍사스주와 긴밀한 관계를 이어가고 있다.

특히 수년째 텍사스 현지 대학과의 관계에 공을 들이며 인력 양성에 집중하고 있다. 2023년엔 텍사스A&M 대학교에 100만달러(약 14억원)를 투자하며 반도체 교육 및 채용 프로그램, 학부생 장학금, 대학원생 연구 프로그램 등을 지원하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 올 2월에는 텍사스A&M 엔지니어링 아카데미를 지원하기 위해 150만달러(약 21억원)를 기부했다.

올 4월 공개된 미국 컨설팅 기관 임팩트 데이터소스의 보고서에 따르면 2024년 삼성 오스틴 사업장과 테일러 사업장 등을 통해 텍사스 중부 지역에서 창출한 경제 효과가 198억달러(약 28조원)에 달하는 것으로 나타났다. 직간접 고용과 근로자 임금, 납세, 지역 자선활동, 인력개발 효과 등을 종합한 수치다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 오락가락하는 관세 정책과 반도체 보조금 철회 카드 등으로 압박을 이어가는 가운데 전문가들은 우리나라 기업들이 미국의 일자리와 경제안보에 어떻게 기여하는지 보여주는 스토리텔링이 필요하다고 강조하고 있다.

정철 한국경제연구원 원장은 지난 4월 ‘트럼프 상호관세, 어떻게 대응할 것인가?’ 세미나에서 “스토리텔링을 할 수 있는 콘텐츠를 만들고 전략적으로 미국 업계나 인사들의 목소리를 통해 전달하는 것이 필요하다”고 강조하기도 했다.