구정자문위원회 출범… 각계 인사 90명 위촉 경제·안전·복지 등 현안 폭넓게 논의...구정 현황 공유, 발전 방향 모색

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 주민과 함께하는 정책 추진을 위해 발걸음을 뗐다.

구는 25일 서울창업허브 엠플러스(M+)에서 ‘구정자문위원회’ 출범식을 열고 첫 회의를 개최했다.

구정자문위원회는 구정의 주요 정책을 수립하고 시행하는 과정에서 자문 역할을 맡는다. 주민 대표를 비롯해 교육·법조·문화예술계 등 각계 전문가 90명이 위원으로 참여했다.

진교훈 구청장은 “정책을 추진하는 데 있어 주민의 다양한 목소리를 깊이 담아내기 위해 마련한 자리”라며 “구정 전반에 대한 폭넓은 의견을 수렴해 정책 효율성과 체감도를 높이겠다”고 강조했다.

이날 회의에서는 김포공항 고도제한 완화, 대장홍대선 광역철도 건설, 도시정비사업 등 주민 생활과 직결된 현안을 직접 설명했다. 이어 민선 8기 역점사업 추진 현황을 공유하고 향후 발전 방향을 두고 심도 있는 논의가 이어졌다.

위원들은 ▲구도심 개발 및 생활 인프라 확충 ▲안전한 통학로 환경 조성 ▲장애인 편의 증진과 통합돌봄 ▲취약계층 지원 확대 ▲청년 일자리 창출 등 20여 건의 정책 과제를 제안했다.

구는 제시된 의견을 면밀히 검토해 구정 운영에 반영할 방침이다. 보다 심층적인 논의가 필요한 사안은 2차 회의에서 다룰 예정이다.

진 구청장은 “강서의 새로운 변화와 지속가능한 발전은 주민과 함께할 때 가능하다”며 “주요 정책과 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.