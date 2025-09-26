[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 션이 입양설에 대해 해명했다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘션과 함께’에는 ‘혜영이의 사랑을 독차지하는 막내 녀석...(입양견 레오)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 션은 “제 채널에 우리 가족들 한 번씩 나왔다. 제가 4명의 아이들이 있지 않나. 어떤 분들은 입양을 했다고 하시더라. 차인표 선배님과 약간 헷갈리시는 것 같다”고 말했다.

이어 “저희 4명의 아이들은 다 아내 정혜영이 배 아파서 낳은 아이들이다. 하지만 막내가 또 있다. 처음으로 공개하겠다”며 5살 된 반려견을 소개했다.

션은 졸고 있는 레오를 보며 “아침형 개다. 자는 걸 좋아한다. 항상 아내의 무릎 위에서 잔다. 아침에 데리고 나오면 좋아한다. 막내라서 특별 케어를 받는다. 아내의 집중 케어를 받고 있다”고 했다.

그러면서 “우리 애들도 그렇고, 어느 정도 시기가 지나면 분리수면을 시킨다. 레오도 철저히 지키게 하려고 하는데 살짝만 문이 열려 있어도 아내의 침대에 뛰어간다”고 말했다.

션은 “아내가 원래 개를 되게 무서워했다. 어렸을 때 물릴 뻔해서 트라우마가 있다. 절대 못 키운다고 했는데, 정말 우연찮게 레오를 만나 강아지에 완전 빠졌다. 강아지 동영상을 엄청 찾아본다”고 했다.

아내의 지인이 강아지 입양을 제안했다며 “혜영이가 거절했는데, 너무 예쁜 애라고 하니까 마음이 흔들렸다. 한 번 보기만 하겠다고 했는데 보자마자 레오에게 빠졌다. 레오는 순둥이다. 예쁜 짓만 한다”고 자랑했다.