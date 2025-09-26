이 의장, ‘서울대 선후배’ 인연으로 두나무 빅딜 주도 흔들리는 플랫폼 위상에 스테이블코인 ‘승부수’ 띄운 것으로 복귀 6개월간 11건 투자 ‘광폭 행보’…네이버 ‘먹거리’ 고심

[헤럴드경제=박혜림 기자] 국내 최대 빅테크 기업 네이버가 세계 3위 가상자산 거래소 업비트(운영사 두나무)를 품었다. ‘한국판 핀테크 빅딜’로 불리는 네이버와 두나무의 결합의 뒤에는 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장이 있었다. 인공지능(AI)의 확산으로 플랫폼 생태계의 불확실성이 심화된 가운데, 복귀 반년 만에 꺼내든 승부수다. 업계에서는 이 의장이 향후 플랫폼 경쟁의 핵심을 ‘디지털 자산’으로 보고 본격적인 행보에 나섰다는 분석도 나온다.

26일 업계 관계자 등에 따르면 네이버의 두나무 인수 추진 논의는 지난 3월 이 의장이 네이버 이사회 의장으로 복귀하며 급물살을 탄 것으로 추정된다.

▶ 이 의장, ‘대학시절 인연’으로 두나무 인수 추진…미래 먹거리 절실함 반영= 서울대 컴퓨터공학과(옛 전자계산기공학과) 86학번인 이 의장은 송치형 두나무 회장(98학번)과 10여년의 학번 차이가 나는 선후배 사이다. 대학시절부터 이어진 인연을 바탕으로 이 의장이 직접 송 회장과 두나무 인수 추진 논의를 했으며, 스테이블코인 사업 비전에 큰 공감대를 이룬 것으로 알려졌다. 그 결과 1차적으로 지난 11일 네이버의 간편결제 자회사 네이버페이를 통해 두나무 자회사 ‘증권플러스 비상장’ 지분 70%를 686억 원에 인수하는 딜이 성사됐다는 것이다.

이 의장과 송 회장의 협력은 이번이 처음은 아니다. 앞서 네이버와 두나무는 지난 2019년 약 8억9800만 달러 규모의 ‘미래에셋–네이버 아시아 그로스 펀드’를 조성한 바 있고, 이후에도 동남아·인도 등에서 사업 협력을 이어왔다.

업계에서는 이번 인수 결정에 특히 새 먹거리를 찾아야 한다는 이 의장의 절실함이 반영됐을 것이란 얘기가 나온다. 네이버가 수천 만 사용자를 끌어모으며 국내 대표 플랫폼으로 자리매김할 수 있었던 배경엔 검색이 있다. 하지만 AI 중심으로 검색 시장이 재편되며 국내 60%의 검색 점유율을 차지하던 네이버의 입지는 갈수록 위태로운 상황이다. 플랫폼 사업의 수익구조도 흔들릴 수밖에 없다.

이런 가운데 스테이블코인이 디지털 생태계의 핵심 결제수단으로 등장했다. 스테이블코인은 기존 네이버 플랫폼과 금융을 잇는 ‘열쇠’로 꼽힌다. 네이버 금융 자회사 ‘네이버파이낸셜’의 연간 거래액은 80조원 수준이다. 스테이블코인을 간편결제 수단 중 하나로 활용하면 카드망 수수료를 대체·절감할 수 있다. 또 원화 스테이블코인을 발행하면 예치금 운용 이익도 얻을 수 있다. 시장에서는 원화 스테이블코인 발행이 현실화될 경우 2030년께 연간 3000억원 규모 수익 창출이 가능할 것이라는 전망까지 내놓고 있다. 이러한 이유로 2015년 금융업에 진출했음에도 은행에 관심이 없던 이 의장이 스테이블코인으로 ‘승부수’를 띄웠단 것이다.

▶복귀 6개월간 11건 인수·투자 추진…미래 ‘먹거리’ 확보 박차= 업계에 따르면 이 의장은 지난 3월 복귀한 이후 6개월간 11건의 주요 인수·투자를 주도한 것으로 알려졌다. 미래 먹거리에 대한 그의 고민이 엿보이는 대목이다.

지난달에는 이 의장이 글로벌투자책임자(GIP)였던 시절부터 투자를 주도했던 스페인 중고 거래 플랫폼 왈라팝을 3억7700만유로(약 6100억원)에 전격 인수했다. 6월엔 미국 실리콘밸리에 전문 투자사인 네이버벤처스를 신설한 데 이어 AI 기업 트웰브랩스에 투자했다. 최근에는 커머스 플랫폼 컬리 지분도 인수했다. 업계에선 네이버가 500억~600억원을 들여 컬리 지분 5~6%를 확보했을 것으로 보고 있다.

뿐만 아니라 최근에는 월트디즈니 컴퍼니와 파트너십을 맺었다. 디즈니와의 협력은 이 의장의 오랜 노력의 결과로 평가 된다. 그는 네이버의 먹거리 중 하나로 줄곧 콘텐츠를 꼽으며, 네이버 웹툰의 미국 법인 설립을 주도하는 등 꾸준한 투자를 이어왔다.

이외에도 이 의장은 복귀와 동시에 AI 기술 개발을 위해 상반기에만 1조원 이상의 연구개발(R&D) 비용을 투입하는 등 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 이는 네이버 창립 이래 사상 최대 규모의 비용이다. 김유원 네이버클라우드 대표는 “네이버 전체가 사활을 건 연구개발(R&D) 투자를 진행 중”이라며 “창업자의 복귀로 R&D 투자 의사결정이 눈에 띄게 빨라졌다”고 말했다.