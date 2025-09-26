공동 대응 체계 마련

[헤럴드경제=김벼리 기자] IBK기업은행은 한국인터넷진흥원과 ‘사이버 위협 대응 및 정보 공유 체계 강화를 위한 업무협약’을 맺었다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 날로 지능화되는 사이버 공격에 선제적으로 대응하기 위해 기획됐다. 민간 부문 정보보호를 전담하는 한국인터넷진흥원과 협력해 사이버 공동 대응 체계를 마련할 방침이다.

두 기관은 ▷사이버 위협 정보 공유 강화 ▷금융 소프트웨어 신규 취약점 발굴 및 상시 정보 공유 ▷사이버 위협 대응 협의회 정례 운영 등을 공동으로 추진한다.

기업은행은 이번 협약을 통해 사이버 위협 대응 네트워크를 확장해 보안 수준을 높이고 공공·민간을 아우르는 보안 협력 체계를 구축할 예정이다.

박병삼 IBK기업은행 정보보호최고책임자는 “사이버 공격 대응의 핵심은 위협 정보를 선제적으로 확보하고 이를 활용한 즉각적인 대응”이라며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 기업은행의 사이버 보안 수준을 높이고 대응 역량을 강화하겠다”고 말했다.