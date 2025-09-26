‘도전과 혁신, 세계로 미래로!’ 주제로 나흘간 일정

각계 고품격 강연 호평…美시장 진출 전략 모색

김기문 중소기업중앙회장이 26일 막을 내린 ‘2025 중소기업 리더스포럼’ 폐막사를 하고 있다. [중기중앙회 제공]
김기문 중소기업중앙회장이 26일 막을 내린 ‘2025 중소기업 리더스포럼’ 폐막사를 하고 있다. [중기중앙회 제공]

중소기업계 최대 연례 포럼인 ‘2025 중소기업 리더스포럼’이 26일 성황리에 막을 내렸다.

지난 23일부터 나흘간 제주 롯데호텔제주에서 ‘도전과 혁신, 세계로 미래로!’를 주제로 열린 이번 포럼에서는 중소기업의 글로벌 확장 및 미래 성장전략을 구체화했다.

개막식 김민석 국무총리의 영상축사와 한성숙 중소벤처기업부 장관의 ‘AI가 열어갈 스마트 제조혁신 3.0’ 정책강연은 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

이어 ▷한호성 성남시의료원장 ▷정경 오페라마예술경영소장 ▷최성애 HD행복연구소장 ▷황창연 성필립보 생태마을 신부 ▷썬킴 역사 스토리셀러 등 각계 오피니언 리더들의 수준 높은 강연이 이어지며 포럼의 격을 높였다.

포럼기간 이틀째 열린 ‘중소기업 미국진출 전략세미나’에서는 ▷바니 리 한미은행장 ▷박기홍 허브인터내셔널 보험 회장 ▷스콧 리 LBBS 로펌 파트너 변호사 ▷맷 웨스트 가든그로브시 부매니저가 참석해 미국 금융·보험·법률·행정 관련 정보를 제공하고 미국진출 희망 중소기업을 위한 지원방안을 논의했다.

특히 모리 히로시 일본 전국중소기업단체중앙회장이 포럼에 참석해 저출산·고령화, 미국 관세 등 공통 현안 대응을 위해 한·일 중소기업 협력의 중요성을 강조했다.

김기문 중기중앙회장은 “이번 포럼은 중소기업이 미래로, 세계로 도약하는 경영비전과 전략을 모색했던 자리로 큰 의미를 가진다”며 “특히 중소기업의 미국 진출 지원을 위해 준비한 ‘글로벌진출 전략세미나’가 큰 호응을 얻으며 한·미 무역협정의 불확실성 속에서도 우리가 잘 준비한다면 중소기업의 경제영토를 넓힐 수 있다는 가능성과 자신감을 확인할 수 있었다”고 평했다.

김 회장은 이어 “이번 리더스포럼이 어려운 경제상황 속 분투하는 중소기업인들에게 위기를 극복하는 새로운 성장동력을 찾을 수 있는 시간이 됐기를 바란다”며 “내년에도 더욱 알찬 프로그램으로 중소기업인들을 초청하겠다”고 말했다.

서귀포(제주)=유재훈 기자


igiza77@heraldcorp.com