佛 배터리사 ACC로부터 고강도 6㎛ 단독 승인 진행 “글로벌 기술력 증명”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 솔루스첨단소재의 하이엔드 전지박(전기차용 금속박)이 글로벌 전기차 배터리사 승인을 획득했다고 26일 밝혔다. 전지박 기업이 유럽 소재 글로벌 배터리사로부터 하이엔드 제품 승인을 받은 첫 사례다.

솔루스첨단소재는 프랑스 배터리사 ‘Automotive Cells Company(ACC)’로부터 고강도 제품 ‘High Tensile Strength(HTS)’ 6마이크론(㎛) 제품 단독 승인 절차를 진행 중이다.

솔루스첨단소재 관계자는 “완성차 및 배터리사들이 진출을 확대 중인 유럽 전기차 시장에서 엄격한 승인 프로세스를 모두 통과하며 글로벌 최고 수준의 기술력을 증명하고 있다”며 “배터리 산업의 기술 기준을 선도하는 기업으로 자리매김하고 있는 단계”라고 강조했다.

하이엔드 전지박은 고온, 고압 등 극한의 환경에서 버텨야 하는 전기차 배터리 특성상 수요가 늘고 있다. 솔루스첨단소재는 두께 6㎛ 이하 극박화 제품을 양산할 수 있는 유럽 내 유일한 전지박 업체다.

최소 두께 4㎛, 최대 강도 70kgf/㎟, 연신율 15%의 제품 개발 및 생산이 가능하다. 이밖에도 BF(표준)와 MTS(중강도), SR/HTS/HE(고강도·고연신)의 풀 라인업 하이엔드 제품군을 갖추고 있다. 솔루스첨단소재는 하이엔드 제품 수요가 내년부터 본격화될 것으로 보고 ACC, CATL 등 글로벌 배터리사 대상 양산 공급을 시작할 예정이다.

곽근만 솔루스첨단소재 대표는 “하이엔드 전지박 제품들이 실제 고객사의 승인을 얻으며 유럽 배터리 생산 허브 내에서 당사 기술력과 품질 신뢰도가 명확히 검증되고 있다”며 “글로벌 시장에서 하이엔드 제품에 대한 기술 리더십을 공고히 하고 수익성 개선으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.