5개 분야별 대책 마련해 구민 불편 최소화

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가오는 10월 2일부터 10일까지 9일간 ‘추석 종합대책’을 추진한다.

이번 대책은 안전·교통·민생·생활·공직기강 등 5개 분야에 중점을 두고 추진한다.

먼저 태풍, 집중호우 등 풍수해에 대비해 24시간 재난안전대책본부 및 비상근무체계를 가동하고 재난취약시설 등 안전 점검을 강화한다. 특히, 재난·사고 발생 시 재난현장 통합지원본부를 즉시 가동할 수 있도록 철저한 준비 태세를 유지한다.

또한, 보건소 내 응급진료상황실을 운영해 추석 연휴 중 문을 여는 병·의원과 약국 정보를 제공한다.

교통 분야에서는 실시간 교통 현황을 파악하고 비상 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 ‘교통 대책 상황실’과 ‘교통대책반’을 운영한다. 연휴 기간 중 10월 5일부터 10월 8일까지 주·정차 단속을 실시한다. 전통시장 주변은 10월 2일부터 10일까지(오전 10시~오후 5시) 한시적으로 주·정차 단속이 완화된다.

나눔을 위한 민생대책도 추진한다. 종합사회복지관 3개소 위문활동 및 저소득 홀몸 어르신 등 취약계층을 위한 돌봄지원과 자원봉사활동을 전개한다. 따뜻한 명절 분위기 조성과 함께 관내 전통시장 9개소(구로시장·남구로시장·가리봉시장·고척근린시장·고척골목시장·개봉입구 골목형상점가·오류버들 골목형상점가·개봉중앙 골목형상점가·그라운드고척 골목형상점가)에서 페이백 행사 등을 연다.

구민 생활 편의를 위한 대책으로 생활폐기물 적체 해소를 위해 청소 종합 상황실을 운영해 주요 지역 가로 청소를 실시한다. 연휴 기간 배출일정은 일·화·목 배출지역은 10월 5일 배출 제한, 10월 7일 오후 8시 이후 배출 가능 월수금 배출지역은 10월 6일 배출 제한, 10월 8일 오후 8시 이후 배출 가능으로 조정된다.

장인홍 구로구청장은 “구민 여러분이 안전하고 편안하게 추석을 보낼 수 있도록 분야별 대책을 철저히 준비했다”며 “연휴 기간에도 불편을 최소화하고 위기 상황에 신속히 대응해 따뜻하고 풍성한 명절이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.